Manta, la ciudad invadida por el crimen a la que Petro se fue a escribir un libro

Manta, ciudad costera de Ecuador golpeada por el crimen organizado, volvió al centro del debate público en Colombia tras el viaje que hizo allí en mayo el presidente Gustavo Petro. En redes sociales comenzó a circular el rumor de que durante esa visita se habría reunido con Fito, uno de los capos más peligrosos del país, capturado la semana pasada en la misma ciudad.

Desde allí aseguró el presidente ecuatoriano Daniel Noboa que se libraría la guerra contra las pandillas criminales, por lo que la militarización ha sido una constante en las calles de la ciudad en los últimos dos años. En concreto, la orden presidencial fue militarizar la ciudad hace un año por una preocupante ola de violencia y un incesante foco de lavado de activos.

Sin embargo, incluso desde 2023 la situación era delicada. Para ese entonces fue asesinado el alcalde de la ciudad, Agustín Intriago, en un ataque armado que también cobró la vida de una mujer y dejó dos heridos.

Fue allí donde la semana pasada capturaron a uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, una de las bandas criminales con las que lucha el Estado ecuatoriano.

Lo que se sabe de la captura de Fito

Lo que primero se supo fue que él fue hallado en un búnker de un inmueble ubicado entre Manta y Montecristi, donde ya se habían realizado allanamientos sin tener rastro suyo.

El medio El universo detalló que, si bien en las primeras horas la administración de Daniel Noboa no dio detalles sobre el operativo, la captura de una niña, hija de Fito, fue clave para tener indicios de que él estaba escondido allí. Eso no lo mencionaron los jefes de cartera en la rueda de prensa que fue convocada tras la captura, sino que lo dio a conocer el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista.

En diálogo con EcuadorTV, el funcionario dijo: “Un punto débil fue la hija. Eso hizo (prever) que él estaba ahí en la casa”. Agregó que en el momento de la intervención, el personal de las Fuerzas Armadas y los agentes de la Policía Nacional localizaron a dos niñeras que cuidaban a una menor.

Sobre el viaje de Petro a Manta

El presidente colombiano, que viajó en mayo a la posesión de su homólogo, Noboa, desmintió que durante esa visita a Ecuador haya sostenido una reunión en Manta con alias Fito. Sí es cierto que estuvo en la ciudad costera durante el fin de semana que coincidió con su visita, pero según el mandatario, aprovechó ese tiempo para escribir un libro.

“En Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso allí, escribí, ese domingo, 25, unas treinta páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática”, firmó en su cuenta de X.

El Departamento Administrativo de Presidencia también desmintió el rumor a través de un comunicado: “El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República rechaza de manera categórica la circulación de versiones especulativas o tendenciosas que buscan sembrar dudas sobre la transparencia del Gobierno Nacional, afectar la confianza de la opinión pública o entorpecer las relaciones diplomáticas con la República del Ecuador”

