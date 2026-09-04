Marco Rubio confirma encuentro con los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú

El secretario de Estados estadounidense, Marco Rubio, visitó Ecuador justo hace un año, en septimebre de 2025. Foto: AFP - KENT NISHIMURA

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hará la próxima semana una visita clave a Latinoamérica, y en medio de ello se confirmó el encuentro con la nueva administración de Abelardo de la Espriella, con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y con el gobierno de Keiko Fujimori.

Según un comunicado de prensa de la entidad que dirige en Washington, el viaje lo hará entre el 8 y el 10 de septiembre, con la idea de “fortalecer las asociaciones claves estadounidenses en la región”. Entre los temas a tratar están la discusión sobre la ayuda a la respuesta de Colombia por el terremoto, la cooperación contra el narcoterrorismo y los beneficios de fortalecer los lazos comerciales.

Estos encuentros ocurren en momentos en los cuales se cumple un año desde que Estados Unidos inició con su ofensiva contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que también se han registrado en el Pacífico y han recibido condena por parte de organizaciones de derechos humanos, cuando la región latinoamericana ha dado un viraje hacia gobiernos de derecha, los cuales se están aglutinando bajo la iniciativa de Donald Trump del Escudo de las Américas, y cuando Washington sostiene un tutelaje sobre Venezuela que ha llevado al anuncio de un pacto petrolero cuestionado por varios.

Esta será la segunda visita de Rubio a Ecuador en un año. De hecho, tras la que realizó en septiembre de 2025, que incluyó un encuentro con Noboa y sus ministros, se hizo el anuncio acerca de que Estados Unidos considera dos grupos criminales, Los Choneros y Los Lobos, como organizaciones terroristas extranjeras. Eso se hizo público después de que las autoridades de ambos países coordinaran la extradición del líder de Los Choneros, “Fito” Macías.

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