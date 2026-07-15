Marco Rubio recibirá a José Manuel Restrepo en Washington en plena transición de gobierno

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella; vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; y secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El equipo de trabajo del presidente electo Abelardo de la Espriella continúa con su agenda en Washington, Estados Unidos, en donde, en cabeza del vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo, adelanta encuentros claves para el arranque del nuevo gobierno en Colombia.

Restrepo participó este martes en un foro en el Consejo Atlántico, un centro de análisis en la capital estadounidense, junto con el canciller escogido, Omar Bula, en donde hablaron de la relación expectante con la Casa Blanca e incluso llegaron a ofrecer a Colombia como puente para la transición esperada en Venezuela desde la caída de Nicolás Maduro en enero.

“Estamos aquí para brindar seguridad económica y seguridad nacional, para fortalecerlas en nuestro país y contribuir a consolidarlas también en los Estados Unidos. Para ver a Colombia como un socio estratégico, como una plataforma de democratización en Venezuela”, declaró Restrepo, insinuando también la posibilidad de”importar gas de Venezuela de una forma diferente”.

La agenda de Restrepo, además, comenzó el lunes con reuniones clave con representantes del Banco Mundial y continuará mañana con encuentros con el legislativo en el Capitolio, además de una visita anunciada al secretario de Estado, Marco Rubio.

El encuentro está anunciado según la oficina de Rubio para las 9:30 a. m., hora de Colombia. Cabe recordar que Rubio fue uno de los primeros representantes del presidente Donald Trump en mostrar su aprobación por el entrante gobierno de De la Espriella, llegando a declarar que ”los mejores días de Colombia están por venir". También afirmó que la administración estadounidense espera trabajar estrechamente con el próximo gobierno.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com