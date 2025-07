Marco Rubio, suplantado con IA para engañar altos cargos y ministros de Exteriores

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., asiste a una cena con el presidente de EE. UU., Donald Trump (no aparece en la foto) y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (no aparece en la foto). Foto: EFE - AL DRAGO / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un impostor se hizo pasar por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y envió mensajes de voz y de texto generados por inteligencia artificial a altos cargos y ministros de Exteriores, según un informe publicado este martes.

Según el Washington Post, un cable de la oficina de Rubio dice que un individuo no identificado probablemente intentaba manipular a funcionarios poderosos “con el objetivo de obtener acceso a información o cuentas”.

El impostor contactó con al menos a tres ministros de Exteriores, un gobernador estadounidense y un congresista utilizando tanto mensajes de texto como la aplicación de mensajería cifrada Signal, afirma el cable fechado el 3 de julio.

A partir de mediados de junio, el impostor creó una cuenta de Signal utilizando el nombre de usuario “Marco.Rubio@state.gov” para contactar con altos cargos, explica.

“Dejó mensajes de voz en Signal para al menos dos individuos específicos”, especifica.

El contenido de los mensajes no se ha divulgado.

Según el documento, otros miembros del Departamento de Estado fueron suplantados utilizando correo electrónico.

En respuesta a la AFP, el Departamento de Estado dijo que “actualmente investiga el tema” y tomará más medidas de protección para evitar que se repita.

“Los actores maliciosos han enviado mensajes de texto y de voz generados por IA, técnicas conocidas como smishing y vishing, respectivamente, que afirman provenir de un alto funcionario estadounidense en un esfuerzo por establecer contacto antes de obtener acceso a cuentas personales”, advirtió el FBI en mayo.

En mayo, el presidente estadounidense Donald Trump reveló que un suplantador se infiltró en el teléfono de la jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Senadores, gobernadores y empresarios estadounidenses recibieron mensajes de texto y llamadas telefónicas de alguien que afirmaba ser Wiles, informó el Wall Street Journal. La Casa Blanca y el FBI investigaron los hechos, pero Trump restó importancia a la amenaza.

La proliferación de herramientas de clonación de voz con IA, que son baratas, fáciles de usar y difíciles de rastrear, preocupa por el impacto de los deepfakes de audio para suplantar o difamar a celebridades y políticos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com