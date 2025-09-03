Marco Rubio visita México y Claudia Sheinbaum hace equilibrismo político

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).
Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez
Cuando el capo mexicano Ismael Zambada García fue condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York la semana pasada, lanzó un mensaje que muchos funcionarios mexicanos encontraron incómodo de escuchar.
Al leer en voz alta su declaración de culpabilidad, el hombre conocido como el Mayo Zambada dijo que había operado libremente en México durante años sobornando a políticos, a agentes de policía y a militares.
No fue precisamente una bomba: es bien sabido que los cárteles mexicanos llevan mucho tiempo prosperando gracias al soborno de...
Por Jack Nicas | The New York Times
