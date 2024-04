María Corina Machado ganaría con el 71.9 % de los votos, según encuesta

Foto: María Camila Sánchez

La encuestadora Meganálisis publicó que el 71.9 % votaría por María Corina Machado si lograra postularse como candidata ante el CNE, según una encuesta que tuvo de muestra a 1.002 venezolanos entrevistados.

El 9.4 % respondió que no y un 18.7 % que aún no saben qué hacer con su voto. Según cifras de la encuesta, Machado es la figura venezolana más confiable y con mayor credibilidad en el país.

Los consultados fueron 1.002 personas sobre la base de un poco más de 22 millones de población mayor de 18 años de edad que está habilitada para votar.

El objetivo de la encuesta, según Meganálisis, fue “investigar y conocer en la actualidad la situación social, económica y política de los venezolanos”.

La encuesta se realizó vía tracking telefónico a teléfonos residenciales o móviles con un método de selección aleatorio simple y dirigido a una población general dividida en estratos geográficos heterogéneos según la cantidad de habitantes de cada una de ellas.

La primera pregunta que se realizó fue: ¿A usted le gustaría que el Chavismo y Maduro continúen 6 años más gobernando el país? A lo que el 81 % respondió que no, el 9.5 % dijo que sí y el 9.1 % confirmó que no sabía.

Otra pregunta fue sobre la “plena libertad de participación” que habría en este proceso electoral junto a las garantías electorales. El 76.9 % de los encuestados respondió que no había garantías en la participación plena y libre.

También, el 39.3 % de los participantes aseguró que si Maduro y el chavismo ganaran las elecciones el próximo 28 de julio pensaría en irse de Venezuela, contrario al 16.1 % que respondió que no y el 44.6 % no sabía qué responder.

Fricción entre Rosales y Machado

Cuando el candidato opositor Manuel Rosales se postuló ante el CNE para estas elecciones, María Corina Machado lo vio como “traición” y reiteró su apoyo a Corina Yoris como figura de la oposición. Rosales, quien en su momento negó esa acusación, dijo en la última semana que si Machado llegase a entrar a la carrera presidencial, él se haría a un lado.

“He dicho que, si llegamos a un acuerdo, y María Corina puede ser candidata, o nombrar a un sucesor, yo entrego mi candidatura”, anunció a El País.

Por ello, en la encuesta se preguntó a los participantes que si consideraban la postulación Manuel Rosales como traición a los venezolanos de oposición. Las respuestas arrojaron que, un 89.3 % dijo que sí, el 2.1 % que dijo que no y un 8.6 % que no sabe qué responder. Razón por la que el 75.1 % aseguró que no votaría por el candidato.

Por otro lado, el 50.9 % respondió que no sabe si votaría por Yoris. Para conocer la encuesta completa haga click aquí.

