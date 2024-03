María Corina Machado: “No cedemos, nadie se rinde hasta conseguir la libertad”

María Corina Machado y Corina Yoris el día que anunciaron que la académica fue designada por unanimidad como la candidata de la Plataforma Unitaria. Foto: EFE - Rayner Peña R.

María Corina Machado, que apenas el viernes anunció que Corina Yoris sería la candidata por la Plataforma Unitaria para las elecciones presidenciales de Venezuela, previstas para el 28 de julio, se acaba de pronunciar con respecto a la imposibilidad de la académica de inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral dentro del plazo estipulado por la entidad, definido entre el 21 y el 25 de marzo. “El régimen impidió que se inscribiera quien cuenta con la confianza de los venezolanos. Así de débil debe de estar”, aseguró la líder opositora en una rueda de prensa, transmitida por el canal de YouTube del partido político Vente Venezuela.

Pidiendo serenidad y prudencia al pueblo venezolano, Machado, inhabilitada por 15 años, advirtió: “Hay una verdad dura que tenemos abordar, pero también hay muchas razones para seguir avanzando, y eso es lo que quiero asegurarles a todos”. En su declaración fue enfática en decir en que se ha hecho todo, se ha hecho “lo correcto”, para cumplir con el mandato de octubre, mes en el que se celebraron las primarias en las que salió vencedora: “Elecciones limpias y libres, en las que los ciudadanos puedan escoger su destino”. Habló, asimismo, de la rabia y la indignación que hay en algunos, y aprovechó para asegurar que “no cedemos, aquí estamos. Nadie se rinde hasta lograr la libertad. Esta lucha continúa. El régimen, nuevamente, se ha equivocado”.

Machado también se dirigió a la comunidad internacional: “Si cuatro millones y medio de venezolanos que tienen derecho a votar en el exterior no pueden votar, ¿esto es una elección? Si más de tres millones de jóvenes quieren inscribirse y no les permiten hacerlo, ¿esto es una elección? Si a la oposición unida no le permiten inscribir su candidata, ¿esto es una elección? Si el régimen es el que elige sus candidatos, ¿esto es una elección? Estas son las preguntas que hoy cada miembro de la comunidad internacional que ha acompañado el Acuerdo de Barbados, que quiere un desenlace pacífico, constitucional y electoral en Venezuela, tiene que plantearse”.

Con respecto a lo que viene, y retomando el lema que marcó su aspiración presidencial, es decir, hasta el final, comentó que “seguiremos luchando” por unas elecciones “limpias y libres”, con un registro electoral en el que “todos los que tienen derecho a votar puedan inscribirse”. De hecho, la semana pasada debió iniciar el plazo de un mes para que en todos los consulados venezolanos alrededor del mundo se abriera dicho proceso, pero hasta ahora no se ha cumplido con ello. La carrera está contrarreloj. El fin de semana, por ejemplo, Lorena Lima, una ciudadana venezolana en Madrid, entró en huelga de hambre como protesta ante la negativa del Consulado en España para hacer los registros.

Noticia en desarrollo

