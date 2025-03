Mark Carney es el nuevo primer ministro de Canadá, en reemplazo de Justin Trudeau

Mark Carney, de 59 años, estuvo al frente del Banco de Canadá en medio de la crisis financiera de 2008 y dirigió el Banco de Inglaterra durante el Brexit. Foto: Bloomberg - Simon Dawson

El Partido Liberal eligió a Mark Carney como su líder y nuevo primer ministro de Canadá, en reemplazo de Justin Trudeau. Este banquero e inversionista no solo deberá hacerle frente a la crisis política que enfrenta el grupo a nivel interno, con la especial misión de liderar al país a unas elecciones, sino a las recientes tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su política arancelaria.

Este hombre de 59 años, aunque estuvo al frente del Banco de Canadá durante la crisis financiera de 2008 y dirigió el Banco de Inglaterra durante el Brexit, no había sido elegido nunca para un cargo. Aun así, venció a la exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, para quedarse con el puesto que Trudeau dejó vacante tras 10 años liderando Canadá y luego de haber presentado su renuncia en enero.

Según los líderes liberales, Carney consagró su victoria con el 85,9 % de los votos emitidos por los miembros del partido, en medio de una elección que congregó a 150.000 personas. De hecho, él era el que más probabilidades tenía de ganar, en medio de un contexto complejo, que constantemente le preguntaba si era capaz de lidiar con el reto que supone tener a Trump como jefe de la Casa Blanca.

Si durante la campaña aseguró que Canadá se está confrontando a la crisis más grave de su existencia y que “todo en mi vida me preparó para este momento”, en el discurso de aceptación de su nuevo cargo, Carney agregó: “Estados Unidos no es Canadá, y Canadá nunca, jamás, será parte de Estados Unidos. No pedimos esta pelea, pero los canadienses siempre están listos cuando alguien más se rinde”.

Antes de este anuncio, Trudeau les dijo a los liberales que estaba “muy orgulloso” del legado de su gobierno, pero también les advirtió que Canadá vive tiempos peligrosos: “Este es un momento que define a la nación. La democracia no es algo que se da por sentado. La libertad no es algo que se da por sentado. Ni siquiera Canadá es algo que se da por sentado”.

Aún no hay claridad sobre cuándo Carney tomará posesión de su nuevo cargo, pero se espera que en los próximos días mantenga conversaciones con Trudeau para determinar esos detalles. Con su más reciente designación, este banquero se convirtió en el segundo primer ministro en la historia de Canadá en no tener un escaño en la Cámara de los Comunes. Si bien ninguna regla lo prohíbe, la convención sugiere que deberá anunciar rápidamente sus planes para postularse a un escaño federal.

