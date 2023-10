Marta Granados: la colombiana que cumple cinco meses desaparecida en México

La señora Marta Granados, de 79 años. Foto: Cortesía

Marta Granados de Castelblanco, una mujer colombiana de 79 años, cumple cinco meses desaparecida en México, su país de residencia.

De la señora Granados se perdió el rastro el pasado 14 de mayo, mientras acompañaba a su esposo en labores en el rancho Las Rusias, en Ramos Arizpe, estado de Coahuila (México).

A través de un comunicado, su familia, que también vive en ese país, volvió a clamar por información que dé con su paradero.

“Quisiéramos reiterar nuestra frustración, tras cinco meses de la desaparición, por la excesiva lentitud, la incapacidad de comprometerse con fechas para completar los dictámenes sobre las diligencias ejecutadas, y, al mismo tiempo, recordar que son nulos los resultados, a pesar de contar con los enormes recursos que el estado mexicano puso a disposición de la procuración de justicia del estado de Coahuila, para investigar los hechos que llevaron a la desaparición de Marta”, señalan.

Reconocen que “el estado de Coahuila tiene índices de criminalidad que rebasan las capacidades de las autoridades para controlarlos”. Sin embargo, “en el caso de Marta Granados tuvieron a su disposición todo el apoyo federal y estatal de varias agencias, pero continúan argumentando que no son capaces de reportar un sólo resultado por ser una entidad rebasada por el crimen, ante la insuficiencia de recursos y elementos. Pudo contar con enormes recursos del estado mexicano (CONASE, GN, SEDENA) y, aun así, no ha sido ubicada y no se ha encontrado un solo rastro o indicio sobre su paradero, o sobre los hechos que llevaron a su desaparición”.

“La fiscalía local, tras 5 meses, no puede entregar un solo resultado positivo sobre el caso [...] Al mismo tiempo, debemos resaltar la intención de no ejecutar labores de investigación y gabinete, sobre los hechos acaecidos el domingo 14 de mayo de 2023″.

Y concluyen: “Los vacíos en la carpeta de investigación en cuanto a entrevistas, análisis forenses de datos conservados, falsos testimonios que quedaron impunes (a pesar de ser un delito tipificado), y la falta de verificación de las declaraciones recabadas son un hecho”.

¿Cómo desapareció Marta Granados?

El 14 de mayo, Granados, quien es residente en México, pensionada y padece de una “deficiencia cognitiva” (que le causa pérdida de memoria de corto plazo), y su esposo, un ingeniero agrónomo en ejercicio, viajaron desde Querétaro (en donde viven) hasta Monterrey. Allí, según contaron a este diario sus allegados, fueron recibidos el sábado 13 de mayo por el dueño del rancho productor de nuez, que los contrató para dictar unas capacitaciones a los trabajadores del lugar.

El plan de trabajo, según los familiares, estaba pensado para durar cinco días, pero de forma inesperada tanto el dueño como el capataz y sus parientes cambiaron de planes y se fueron del lugar durante el fin de semana.

La pareja de esposos se quedó sola en el rancho, de una extensión de 200 hectáreas aproximadamente, de acuerdo con las versiones. El domingo, según las personas cercanas, la pareja de esposos estaba trabajando en la huerta (que está dentro de un área cercada de 20 hectáreas) cuando la señora Granados dijo sentirse cansada, por lo que decidió regresar a la casa (ubicada a unos 500 metros) a descansar sobre las 5 p. m.

Cuando su esposo terminó labores, regresó, pero no la encontró. Buscó rápidamente por el lugar, y, al no dar con su paradero, decidió reportarlo al capataz del rancho. Desde ese momento se activaron múltiples mecanismos de búsqueda.

¿Cómo reconocer a Marta Granados?

Marta Granados mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, de piel blanca, ojos cafés y pelo corto y ondulado, de color castaño claro.

Vestía un pantalón café y una blusa blanca, con un chaleco beige y zapatos negros. Tiene una pequeña marca sobre su ceja derecha.

Los números en México para reportar cualquier información son (844)1140386 y (844)3933293.

