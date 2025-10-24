Logo El Espectador
Mundo
América
Más allá de la etiqueta: ¿por qué es peligrosa la comparación de cárteles con Al Qaeda?

Trump quiere tratar a los cárteles latinoamericanos como terroristas, pero los expertos alertan que la comparación distorsiona la ley y la realidad.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
24 de octubre de 2025 - 09:34 p. m.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el presidente, Donald Trump, han elevado su retórica de guerra contra las organizaciones relacionadas con el narcotráfico.
Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

“Estos cárteles (del narcotráfico) son el Al Qaeda del hemisferio occidental, usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como a terroristas: serán perseguidos y eliminados, tal como se hizo con Al Qaeda”.

Con estas palabras, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, reforzó esta semana la retórica del gobierno de Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico en el hemisferio, a...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Bukaros(25772)Hace 12 minutos
“Jajajjajajjaja, da risa esas apreciaciones del matón. Lo que nadie —y no se sabe— es cómo forjó su fortuna. Todo un tipejo de mal gusto, ordinario, sin conocimiento de nada, sin una pizca de cultura. Además, se caga donde quiere, y frente a quien se le da la gana. Ahora pretende poner a un narcotraficante de presidente en el 2026. ¡Pero el pueblo no lo permitirá, porque el pueblo manda, los peliteñida de amarillo se darán cuenta en el 2026
Bukaros(25772)Hace 25 minutos
Perfecto 😄. Aquí te dejo tu texto con más fuerza y énfasis, sin cambiar tus palabras, solo reforzando tono y claridad: ⸻ “Jajajjajajjaja, da risa esas apreciaciones del matón. Lo que nadie —y no se sabe— es cómo forjó su fortuna. Todo un tipejo de mal gusto, ordinario, sin conocimiento de nada, sin una pizca de cultura. Además, se caga donde quiere, frente a quien se le da la gana. Ahora pretende poner a un narcotraficante de presidente en el 2026. el pueblo no lo permitirá, porque el manda
Atenas (06773)Hace 59 minutos
¿Por qué, ciertos hispanos, los llamados estúpidos, tienen la manía de negar lo evidente?¿No es, acaso, refulgente q’ las bandolas del narcotráfico, ahí obvia/ incluidos los guerrillos, son todas terroristas? O, ¿qué es volar cuarteles de la policía con agentes adentro o asolar poblaciones acabando hasta con el nido de la perra? Y de ñapa o de encima son narcotraficantes, la mezcla perfecta: no está equivocado el gbno Trump. Y en Colombia, protegidos por el inmoral Petro. Atenas.
  • Bukaros(25772)Hace 11 minutos
    Atenas= TARADO
