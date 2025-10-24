Más allá de la etiqueta: ¿por qué es peligrosa la comparación de cárteles con Al Qaeda?

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el presidente, Donald Trump, han elevado su retórica de guerra contra las organizaciones relacionadas con el narcotráfico. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

“Estos cárteles (del narcotráfico) son el Al Qaeda del hemisferio occidental, usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como a terroristas: serán perseguidos y eliminados, tal como se hizo con Al Qaeda”.

Con estas palabras, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, reforzó esta semana la retórica del gobierno de Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico en el hemisferio, a...