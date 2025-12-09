Logo El Espectador
Más allá de Maduro: los objetivos de Estados Unidos con sus ataques en el Pacífico

Los ataques de EE. UU. en el Pacífico apuntan al narcotráfico, pero van más allá: buscan presión geopolítica y control estratégico en la región.

09 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
Captura de video tomada de la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de los Estados Unidos que muestra una embarcación antes de ser atacada en aguas del océano Pacífico. Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Foto: EFE - @Southcom

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe ha generado un amplio debate, principalmente porque, aunque el gobierno de Donald Trump asegura que se está combatiendo el narcotráfico que ha “inundado de cocaína” a su país, varios expertos señalan que se trata también de una estrategia militar para debilitar al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Si bien esto puede ser cierto, el despliegue militar también se ha extendido al Pacífico, más cercano a Colombia, con cuatro ataques en las costas de Buenaventura y tres en las de Acapulco,...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
