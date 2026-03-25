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Más de la mitad de los estadounidenses creen que atacar a Irán fue un error según encuesta

El sondeo refleja un amplio rechazo ciudadano a la intervención militar y evidencia una marcada división partidista sobre la estrategia de la Casa Blanca frente al conflicto.

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Redacción Mundo y Agencia EFE
25 de marzo de 2026 - 11:57 p. m.
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento en el Despacho Oval.
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento en el Despacho Oval.
Foto: EFE - GRAEME SLOAN / POOL
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Una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada este miércoles revela que la mayoría de los estadounidenses, un 59 %, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En concreto, el 61% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente al 37 % que la aprueba, y el 59% opina que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al recurrir la fuerza militar, mientras que el 38 % opina que hizo lo correcto.

Además, el sondeo refleja que hay casi el doble de personas que opinan que los ataques no están yendo bien, el 45 %, frente a las que creen que está funcionando extremadamente bien o muy bien, el 25%.

Eso sí, la desaprobación a la intervención en Irán parece condicionada por la ideología de los encuestados.

Los demócratas y los independientes con inclinación demócrata desaprueban de manera aplastante (el 90 %) la gestión de Trump y el 88 % de ellos afirma que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al atacar a Irán.

En cambio, siete de cada diez (el 69 %) republicanos y simpatizantes republicanos están a favor de la intervención en el conflicto y también creen que Estados Unidos tomó la decisión correcta (el 71% opina así).

Respecto a la duración de la guerra, una de las grandes incógnitas que rodea a la operación militar estadounidense en Irán, la mayoría de los consultados, el 54%, cree que durará al menos seis meses más, mientras que el 35% espera que dure entre uno y seis meses más y el 8% cree que terminará en menos de un mes.

La encuesta se realizó entre los días 16 y 22 de marzo, es decir cuando el conflicto estaba en su tercera semana, y los ciudadanos estaban empezando a notar las consecuencias por el aumento del precio del petróleo.

El sondeo se realizó entre 3.524 adultos estadounidenses que forman parte del panel de tendencias estadounidenses del Pew Research Center y con un margen de error de más o menos 1,8 puntos porcentuales.

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