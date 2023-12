“Mátenlos a todos”: la orden que oyó una sobreviviente de la masacre en Guanajuato

Los primeros detalles revelados por las autoridades indican que unos hombres intentaron ingresar en la posada, realizada en la hacienda de San José del Carmen, que data del siglo XVII, pero, al ser descubiertos, les pidieron que se retiraran. Posteriormente, ingresaron armados. Foto: AFP - STRINGER

Héctor Almaraz, de 16 años, era el más joven. Juan Luis García Espitia, en cambio, con 36, era el mayor. Junto a ellos, nueve personas más fueron asesinadas en Salvatierra, al sur de Guanajuato, en México, en una noche que empezó siendo una posada, una tradicional celebración popular antes de la Navidad, pero que terminó en la madrugada del domingo 17 de diciembre como una masacre. Aunque en un principio se habló de doce fallecidos, la Fiscalía del estado aseguró el lunes que fueron once los individuos asesinados tras la irrupción de un grupo de personas armadas, sobre el cual siguen las indagaciones. “Se pudo establecer que este doceavo fallecido no estuvo relacionado con los hechos citados”, advirtió la institución. Otras catorce personas resultaron heridas.

Los primeros detalles revelados por las autoridades indican que unos hombres intentaron ingresar en la reunión, realizada en la hacienda de San José del Carmen, que data del siglo XVII, pero, al ser descubiertos, les pidieron que se retiraran. “Posteriormente, regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego. En ese momento comenzaron a disparar contra los presentes, además de que provocaron daños por incendio a diversos vehículos”, señaló la Fiscalía. “Enseguida regresaron los hombres y comenzaron a disparar. No se veía nada, solo se escuchaban las detonaciones”, relató una sobreviviente al periódico AM. “Corrí y me tiré al piso, después todo fue silencio; varios de los heridos se estaban quejando y algunos pidiendo ayuda. Escuché que uno de los agresores gritó: ‘¡Mátenlos a todos!’”.

Hasta el momento, no se sabe quiénes son los responsables de la matanza, así como tampoco hay certeza alguna sobre si los hechos del fin de semana responden al accionar de bandas criminales en Guanajuato, que han ocasionado más de 3.000 asesinatos, según cifras oficiales, con corte al 15 de diciembre. De hecho, Salvatierra, controlado por el Cartel Santa Rosa de Lima, como sucede en casi todo este estado mexicano, está en una disputa territorial con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esta masacre se suma a una serie de crímenes recientes en esta región mexicana, sobre los cuales tampoco hay claridad. Por ejemplo, hace dos semanas, seis estudiantes de Medicina, entre 18 y 23 años, de la Universidad Latina de México, fueron asesinados en Celaya. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes lo mismo que comentó en ese entonces: esto tiene que ver con consumo de drogas. “Es un hecho muy lamentable lo que sucedió (...). Es un crimen atroz, estaban en una posada (fiesta navideña) y llegaron a asesinarlos”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, también afirmó: “Guanajuato requiere de un trato especial, ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja, con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo? Habría que analizarlo, así como también cómo se fue creando este comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado, qué relación tienen las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos, y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia”. Al preguntarle si el consumo de drogas sería una de las líneas de investigación, señaló que sí y que se está trabajando en ello, documentó el diario El Universal.

