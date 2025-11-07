Mayoría en Brasil: el Supremo ratificará condena de 27 años contra Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su salida del hospital DF Star, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil consolidó este viernes la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmar la pena de 27 años de cárcel por golpismo dictada en septiembre pasado.

Primero se manifestó el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, y luego se pronunció en el mismo sentido Flávio Dino, otro de los cuatro miembros de la Primera Sala del Supremo que analizaron estas últimas apelaciones.“No hubo ninguna omisión” en la sentencia, que “declara las circunstancias judiciales desfavorables” para Bolsonaro, por lo que se consideró “inviable el argumento defensivo”, indicó De Moraes en el voto que publicó en el sistema informático del tribunal, argumentos que fueron compartidos por el togado Dino.

El resto de los integrantes de la Primera Sala tenían plazo para manifestarse hasta el 14 de noviembre. Uno de ellos, el juez Luiz Fux, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro, optó por no participar en esta fase final del proceso tras haber sido voto vencido.

Con un voto más en el mismo sentido, se conformó la mayoría necesaria para rechazar las apelaciones y confirmar la sentencia, aunque existía la remota posibilidad de que alguno de los jueces cambiara de posición hasta que el resultado fuera proclamado.

Estas apelaciones, conocidas como “embargo de declaración”, fueron los últimos recursos que intentaron los abogados de Bolsonaro y, al ser negadas por mayoría, el siguiente paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.

En los documentos que presentaron al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto “cercenamiento” del derecho a la defensa, alegando que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.

También pidieron una reducción de la pena, fijada el 11 de septiembre en veintisiete años y tres meses de cárcel.

Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ocurrió este viernes, en los votos publicados por De Moraes y Dino.

El complot contra el resultado de las urnas, que Bolsonaro nunca reconoció, condujo al asalto de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de la ultraderecha intentaron convencer a las Fuerzas Armadas de derrocar a Lula, quien había asumido la presidencia una semana antes.

