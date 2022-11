“Me alegra que mi hijo no sea gay”: padre de sospechoso de tiroteo en bar gay

Miembros de la comunidad construyeron un memorial para las cinco personas asesinadas y las 18 heridas, debido al tiroteo en Colorado. El cartel dice "El amor sobre el odio". Foto: @briansherrodtv

Aaron Brink, padre de Anderson Lee Aldrich, sospechoso del tiroteo masivo en el Club Q, una discoteca gay en Colorado, lanzó comentarios homofóbicos en entrevista con el medio local CBS 8- San Diego sobre la difícil relación con su hijo.

“Estaba asustado. Yo estaba como ‘Oh, Dios mío, mierda, ¿es gay?’ Y no es gay”, dijo aliviado Aaron Brink, de 48 años, cuando se le preguntó cuál fue su primera preocupación al saber que su hijo era el presunto asesino de cinco personas en un establecimiento frecuentado por población LGBT. “Es una mierda aquello por lo que se le acusa, pero me alegro de que no sea gay. Puedo decir eso, me alegro de que no sea gay”

“Soy mormón”, dijo el ex actor porno y luchador de Artes Mariales Mixtas a un reportero. “Soy un republicano conservador y no somos homosexuales”, añadió.

Brink vive en San Diego y se ha distanciado de Aldrich durante años, dijo que, incluso, daba a su hijo por muerto, pues eso le dijo su exesposa. Agregó además que no apoya las relaciones entre personas del mismo sexo.

Anderson Lee Aldrich, quien se identifica como persona no binaria, es decir, que no se siente como hombre ni como mujer. Su orientación sexual no se conoce hasta el momento. Aldrich cambió su nombre y su apellido en 2016 para “no ser asociado con su padre y su historial criminal”, según figura en un documento notarial obtenido por el medio de comunicación estadounidense The Daily Beast.

Brink admitió haberle inculcado a su hijo la idea de que la violencia era un buen método para solucionar problemas. Aún así, Brink dijo “no hay excusa para ir y matar gente. Si estás matando gente, algo anda mal. No es la respuesta”.

Un abuelo problemático

La persona sospechosa de 22 años también es nieta de Randy Voepel, miembro republicano de la asamblea estatal de California. Fuentes cercanas a Voepel confirmaron la conexión a la emisora californiana KCRA 3, pero dijeron que no había existido una relación cercana entre Aldrich y su abuelo durante los últimos diez años. También afirmaron que Voepel no trató de interferir con la investigación policial previa sobre presuntas amenazas de una bomba por parte del tirador.

Voepel es partidario de Donald Trump y en redes sociales figura luciendo una gorra de Make America Great Again. El hombre de 72 años generó controversia anteriormente con sus opiniones frente a los disturbios en el Capitolioel 6 de enero de 2021.

Tres días después de la insurrección que dejó cinco muertos y decenas de policías heridos, el legislador republicano comparó a los manifestantes con los héroes de la independencia estadounidense.

“Esto es Lexington y Concord. Primeros disparos contra la tiranía”, dijo en una entrevista con el San Diego Union-Tribune. “La tiranía seguirá después del juramento de Biden el 20 de enero”.

Brink afirmó admirar a Voepel y dijo que esperaba que él, algún día, fuera presidente.

El joven de 22 años no ha sido acusado formalmente, pues los cargos formales en ese estado no deben ser presentados antes de diez días.

La próxima audiencia, cuando se espera que se presenten los cargos, será el 6 de diciembre. Se le acusará por homicidio y crímenes de odio.

