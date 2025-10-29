“Me quedé sin nada, pero al menos vivo”: voces en medio de la devastación de Melissa

El huracán Melissa destrozó viviendas, derrumbó árboles y dejó sin luz a varias personas. Esas escenas se repitieron en varias zonas de Jamaica. Foto: AFP - RICARDO MAKYN

“No sé cómo voy a vivir a partir de ahora”. Elsa Listy Isaac Reyes se refugió en la casa de sus vecinos tras el paso del huracán Melissa por Cuba, donde, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y con categoría 4, tocó tierra el miércoles en la madrugada. Ella quedó sin nada. Ya había pasado por una emergencia similar en 2012 con Sandy, que afectó principalmente a la provincia de Santiago de Cuba y dejó 11 fallecidos, además de daños severos en viviendas y en el patrimonio histórico. En ese momento el huracán se llevó algunas...