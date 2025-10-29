Logo El Espectador
“Me quedé sin nada, pero al menos vivo”: voces en medio de la devastación de Melissa

Testimonios de cubanos y jamaiquinos reflejaron la magnitud del daño que este huracán ocasionó en su paso por el Caribe. Con escenas de devastación, ellos relataron cómo se prepararon ante su paso y cuáles son sus principales preocupaciones ahora.

María José Noriega Ramírez
29 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
El huracán Melissa destrozó viviendas, derrumbó árboles y dejó sin luz a varias personas. Esas escenas se repitieron en varias zonas de Jamaica.
Foto: AFP - RICARDO MAKYN

“No sé cómo voy a vivir a partir de ahora”. Elsa Listy Isaac Reyes se refugió en la casa de sus vecinos tras el paso del huracán Melissa por Cuba, donde, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y con categoría 4, tocó tierra el miércoles en la madrugada. Ella quedó sin nada. Ya había pasado por una emergencia similar en 2012 con Sandy, que afectó principalmente a la provincia de Santiago de Cuba y dejó 11 fallecidos, además de daños severos en viviendas y en el patrimonio histórico. En ese momento el huracán se llevó algunas...

