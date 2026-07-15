Meeks, principal demócrata de Exteriores, pide a Petro reconocer victoria de De la Espriella

Gregory Meeks, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Foto: EFE - SEBASTIAN ELIAS UTH

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Casi un mes después de la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del 21 de junio, desde Estados Unidos el representante demócrata Gregory Meeks, una de las figuras más influyentes en política exterior del Partido Demócrata fuera del gobierno de Donald Trump, pidió al presidente Gustavo Petro que reconociera los resultados de los comicios.

“El señor De la Espriella ganó las elecciones del 21 de junio. Fueron reñidas. Fueron polémicas. Pero quiero ser claro: fueron unas elecciones libres y justas, con resultados creíbles”, afirmó Meeks en una audiencia sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, con el Subsecretario de Estado F. Cartwright Weiland y el Subsecretario Adjunto de Estado Luis Méndez.

Meeks es el demócrata de mayor trayectoria en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y es el encargado de coordinar la estrategia de los demócratas en temas de política exterior, defensa de la democracia, ayuda internacional, sanciones, comercio exterior y supervisión del Departamento de Estado.

En su intervención, Meeks advirtió a Petro que no reconocer los resultados y alegar fraude sin pruebas suficientes “puso en riesgo la confianza en las instituciones democráticas de Colombia”. Recordó que el mismo excandidato Iván Cepeda reconoció la victoria de De la Espriella.

En la misma sesión, Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, respondió a la representante republicana María Elvira Salazar que no ha recibido ningún tipo de instrucción o información de la Casa Blanca para que el Departamento de Estado considere levantar esas sanciones y permitir que Petro obtenga una visa para ingresar a Estados Unidos.

Méndez esquivó hablar de qué le está pidiendo o recomendando el Departamento de Estado al presidente Donald Trump que haga frente al caso de Petro, respondiendo que esa es una discusión que compete al Departamento del Tesoro.

Esta audiencia en la Cámara de Representantes ocurre el mismo día en que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo reuniones clave en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio; y en el Capitolio, con “congresistas republicanos y demócratas”, según Restrepo. Junto a él, en estas reuniones, estuvieron los futuros ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

En las fotos compartidas por Restrepo se ve a parte de la delegación de De la Espriella junto a Henry Cuellar, representante demócrata por Texas.

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