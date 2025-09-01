¿“Mejores condiciones” entre México y EE. UU.? Sheinbaum negocia acuerdo con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante su Primer Informe de Gobierno en el Palacio Nacional este lunes, en Ciudad de México. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes la posibilidad de alcanzar “mejores condiciones” en la relación comercial con Estados Unidos, mientras negocia con el gobierno de ese país un acuerdo de seguridad.

El nuevo “marco de colaboración”, que abarca el combate al tráfico de drogas y armas a través de la frontera común, será acordado esta semana durante la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró Sheinbaum al rendir su primer informe de gobierno.

Rubio llegará a México el martes y se reunirá con la gobernante izquierdista el miércoles, antes de viajar rumbo a Ecuador para un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

La negociación del nuevo pacto sobre seguridad ocurre mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a su vecino del sur para que redoble sus esfuerzos en el combate al narcotráfico.

Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

Al presentar su informe tras 11 meses en el cargo, Sheinbaum recordó la reciente aprobación de una reforma constitucional, según la cual México sanciona “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo” a la soberanía nacional.

México, socio de Canadá y Estados Unidos en el tratado de libre comercio T-MEC, “es el país con el menor porcentaje” de aranceles impuestos por Trump, destacó Sheinbaum.

“Hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. (...) Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones”, añadió la mandataria.

Aunque Sheinbaum logró desactivar a finales de julio derechos aduaneros generales del 30%, México enfrenta impuestos del 25% en su vital sector automotor, con algunos descuentos sobre partes fabricadas en Estados Unidos, y un arancel del 50% en el sector de acero y aluminio.

