Melania Trump: de dónde es, su vida como modelo y más de la entrante primera dama

Desde el lunes, Melania Trump, de 54 años, volverá a ser llamada “primera dama”, un título simbólico que durante la primera presidencia de Trump, de 2017 a 2021.

¿De dónde es Melania Trump?

La entrante primera dama nació con el nombre Melania Knauss el 26 de abril de 1970 en la actual Eslovenia, entonces Yugoslavia.

Llegó a Estados Unidos en la década de los noventa, en donde en 1998 conocería a su futuro esposo, Donald Trump, 24 años mayor que ella.

Empezaron una relación y finalmente se casaron en 2005. Para ella eran las primera nupcias; para él, las terceras.

Tienen un hijo de 18 años, Barron Trump.

Su vida como modelo

En su tierra natal, con 1,80 de estatura, empezó a trabajar como modelo a los 16 años. Estudió diseño y arquitectura en la Universidad de Ljubljana.

Posteriormente, para seguir su carrera en el modelaje, se mudó a Italia y finalmente a Estados Unidos.

Allí llegó a las portadas de importantes revistas. Llegó incluso a posar desnuda para Max Magazine cuando tenía 24 años.

Luego de su matrimonio con Trump dejó el modelaje.

Su rol como primera dama

Durante su primer periodo como primera dama, hizo campaña por la atención médica infantil y la ciberseguridad.

Ahora, se espera que retome su proyecto por la salud mental de los jóvenes, llamado Be Best, con énfasis en el impacto de las “redes sociales” en la juventud.

No obstante, no estuvo exenta de polémicas, como la vez que apareció con una chaqueta que llevaba el mensaje “Realmente no me importa, ¿a ti sí?” durante un viaje a un centro de detención de niños migrantes.

Tiempo después aclaró que sí era un mensaje, pero no el que todo el mundo pensó: “Lo hice por la gente y por los medios de comunicación de izquierdas que me critican. Quiero demostrarles que no me importa. Pueden criticar lo que quieran decir, pero eso no me impedirá hacer lo que creo que es correcto”.

Desde su salida de la Casa Blanca, en donde sus looks fueron siempre tema de discusión para los expertos en moda, la exmodelo ha mantenido un perfil relativamente bajo.

Antes de las últimas elecciones, no obstante, publicó sus memorias. En el libro comparte su postura a favor del aborto, contraria a las políticas de su esposo, quien en su primer periodo nombró jueces de la Corte Suprema que anularon las protecciones federales a ese derecho.

¿Dónde vivirá Melania Trump?

Para este segundo tiempo, ha dicho que volverá a vivir en la Casa Blanca. Sin embargo, también pasará el tiempo entre Nueva York, donde su hijo va a la universidad, y Palm Beach, donde los Trump tienen su residencia actual.

“Mi primera prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa, y una vez estemos dentro el 20 de enero, servir al país”, agregó en entrevista con Fox.

*Con información de EFE y AFP.

