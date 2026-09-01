Mensajes de un banquero preso ponen bajo presión al juez que condenó a Bolsonaro en Brasil

El juez ministro de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes. Foto: EFE - Andre Borges

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El influyente juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes quedó este martes bajo presión tras la publicación de mensajes que le envió un banquero preso bajo sospecha de una vasta trama de corrupción, en los días previos a su detención.

Las revelaciones ocurren a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre, en las que se enfrentarán el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los mensajes del banquero preso Daniel Vorcaro presagian una dura batalla en el tribunal supremo. Fueron publicados por orden de André Mendonça, uno de los magistrados de la corte, que a juicio del Fiscal General, Paulo Gonet, excedió sus competencias al investigar a su compañero de tribunal.

Por esto, Gonet pidió la nulidad de esa investigación.

Mendonça, por su parte, solicitó al presidente de la corte suprema que el contenido del informe policial sea examinado en sesión plenaria, “de manera pública y transparente”.

Daniel Vorcaro era el dueño del Banco Master, que colapsó y dejó deudas por más de 7.000 millones de dólares a cientos de miles de inversores, en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Brasil.

Moraes es una de las figuras más poderosas del Supremo Tribunal Federal. Condujo el histórico juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

Un informe de la Policía Federal al que tuvo acceso la AFP el martes reproduce mensajes de WhatsApp en los que el banquero le pide ayuda a Moraes con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto en noviembre pasado.

“Siempre juntos”

En uno de los mensajes, Vorcaro pregunta a Moraes, en los días previos a su detención, si debía salir del país: “¿Crees que ya el lunes tengo que estar afuera?”, le escribió el 15 de noviembre. Días antes, en otro mensaje, le dijo: “Siempre juntos. Sabes que te tengo todo el agradecimiento de mi vida”. Las respuestas de Moraes no se muestran en el informe de la policía.

La investigación revela además que el magistrado manipuló personalmente el borrador de un contrato entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, por 130 millones de reales (unos 24 millones de dólares), que se firmó en febrero de 2024.

La firma de Barci admitió que consultó a Moraes “en su condición de esposo de la socia directora”, para asegurarse de que no hubiera eventuales impedimentos legales para la contratación debido a su cargo de magistrado. La AFP pidió a la Corte Suprema comentarios de Moraes, pero no obtuvo respuesta.

“Acusaciones graves”

El senador Flávio Bolsonaro dijo a periodistas que las revelaciones son “acusaciones graves”, e instó a Moraes “a dar explicaciones”. “De confirmarse, el ministro Alexandre Moraes no está en condiciones de seguir en la Suprema Corte”, señaló.

Elogiado a menudo por la izquierda, Moraes es visto como la némesis del bando conservador, que lo acusa de parcialidad y lo ve como un oponente político.

Pero el propio Flávio Bolsonaro quedó en una posición incómoda tras revelarse en que pidió dinero a Vorcaro para financiar “Dark Horse”, una película biográfica sobre su padre que aún no se ha estrenado.

La Policía Federal investiga también ese financiamiento. Según las revelaciones del sitio Intercept Brasil, el banquero se había comprometido a aportar unos 24 millones de dólares para el filme, aunque finalmente habría transferido solo la mitad.

Destapado el año pasado, el escándalo del Master ha golpeado a dirigentes de los principales bandos políticos en Brasil.

La policía investiga desde junio al influyente senador oficialista Jaques Wagner por sospechas de recibir beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso. La investigación llevó a Wagner a renunciar a la jefatura del bloque de gobierno en el Senado. Lula reconoció haberse reunido fuera de agenda con Vorcaro en 2024, cuando ya se conocían los problemas de liquidez de Master.

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