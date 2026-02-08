México desafía presión de EE. UU. y envía ayuda humanitaria a una Cuba por emergencia

Integrantes de la Armada de México durante el traslado de ayuda humanitaria hacia Cuba este domingo, en el puerto de Veracruz (México). Foto: EFE - Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

El gobierno de México informó este domingo el envío de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población de Cuba a bordo de dos buques de la Marina armada que zarparon del puerto de Veracruz.

Esta acción se produce en un momento de máxima tensión diplomática, mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum negocia la entrega de petróleo a la isla sin activar las sanciones prometidas por Donald Trump.

La ayuda humanitaria, transportada en los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, incluye leche, carne, frijol, arroz y artículos de higiene. Según la Cancillería mexicana, todavía quedan pendientes de envío más de 1.500 toneladas adicionales de suministros. Se espera que las embarcaciones atraquen en la isla en un plazo de cuatro días.

Este movimiento de México ocurre apenas 48 horas después de que La Habana decretara medidas de emergencia extrema ante una crisis energética sin precedentes. La caída de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, tras una intervención militar estadounidense, cortó el flujo vital de crudo hacia la isla, dejando al gobierno de Miguel Díaz-Canel en una situación de “supervivencia” similar al “Periodo Especial” de los años 90.

Entre las medidas que entran en vigor este lunes en Cuba se encuentran a reducción de la semana laboral a cuatro días (lunes a jueves); restricciones severas en la venta de combustible y transporte interprovincial; el cierre temporal de hoteles y empresas estatales no esenciales y clases semipresenciales en universidades y horarios reducidos en escuelas.

El envío de víveres, que fueron embarcados desde temprano en el puerto de Veracruz (este), incluyen entre otros, leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal, la mayor parte de ellos en el buque Papaloapan (536 toneladas) y el resto en el Isla Holbox.

La Casa Blanca ha intensificado su cerco sobre la isla, con Trump amenazando con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre hidrocarburos a Cuba. Aunque México exportó 496 millones de dólares en petróleo a la isla en 2025, la administración de Sheinbaum busca mantener estos envíos bajo el argumento de “razones humanitarias” para evitar el colapso total de la red eléctrica cubana, que actualmente solo cubre una fracción de la demanda nacional.

