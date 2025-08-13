No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

México entrega 26 capos a EE. UU. y reescribe las reglas del juego, ¿qué viene?

La presidenta Sheinbaum defiende la decisión como un acto soberano, pero expertos ven en las extradiciones un guiño a las demandas de Trump y un cambio en las relaciones bilaterales.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
13 de agosto de 2025 - 10:53 p. m.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa.
Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Esta semana, México envió a Estados Unidos a 26 criminales y narcotraficantes de alto perfil, con lo que suma casi 60 extradiciones en 2025 (otros 29 a inicios del año). Es un gesto inédito de cooperación con el gobierno de Donald Trump, quien desde su regreso en enero habría solicitado al menos 100 de estos criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum, como casi todos los gobernantes del mundo, ha tenido que hacer frente a un Trump mucho más radical en sus posturas. Sin embargo, además de los aranceles como herramienta de presión, ambos países...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

claudia Sheinbaum

México

Donald Trump

Estados Unidos

 

Alberto Flórez-Granados(02787)Hace 43 minutos
Entregar criminales no significa ceder, en términos prácticos es salir de esos chicharrones, menos desgaste, menos inversión en cuidarlos. Ojalé les pudiéramos mandar a todos los que tenemos aquí, incluidos "la gente de bien"...
humberto jaramillo(12832)Hace 1 hora
Aranceles como herramienta de presión o como chantaje. Veremos cuando amanezca, donde caerán esos globos que está echando ese negociante polvorero de Trump
humberto jaramillo(12832)Hace 1 hora
Aranceles como herramienta de presión o como chantaje. Veremos cuando amanezca, donde caerán esos globos que está echando ese negociante polvorero de Trump
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar