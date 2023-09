México: hallan muertos a seis de los siete adolescentes secuestrados en Zacatecas

México tiene una de las cifras más altas de desapariciones. Desde 1968 hasta 2022 se reportaron casi 110.000 desaparecidos en territorio mexicano. Foto: EFE - Francisco Guasco

Las autoridades del estado mexicano de Zacatecas encontraron muertos a seis de los siete adolescentes que habían desaparecido en Villanueva. El séptimo joven estaba vivo y fue trasladado al Hospital General del Estado. La fiscalía estatal no ha revelado más información por respeto a las familias y a los jóvenes.

Un operativo de las autoridades estatales y federales encontró el vehículo que habría sido usado para retener a los jóvenes. El único sobreviviente fue avistado por un helicóptero, que también encontró a los cuerpos sin vida de las otras víctimas.

Los jóvenes se encontraban entre los 14 y los 18 años de edad, y fueron secuestrados en la madrugada del pasado domingo. Los hechos ocurrieron a las cuatro de la mañana, mientras los jóvenes dormían, cuando un grupo de hombres armados llegó al rancho familiar de uno de ellos y se los llevaron.

“Las autoridades están a 100 o 200 metros del rancho del que se los llevaron. No escucharon los disparos, no escucharon nada. Mandaron a un estatal después de las ocho de la mañana, el puro oficial fue sin arma, sin protector, nada. Todos los pobladores alrededor de las casas escucharon los balazos, no puede ser posible que ellos no los escucharan”, le dijo el padre de uno de ellos al medio El País.

Sus nombres eran: Jesús Manuel Rodríguez Robles, Gumaro Santacruz Carrillo, Sergio Yobani Acevedo Rodríguez, Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, Diego Rodríguez Vidales, Óscar Ernesto Rojas Alvarado y Jorge Alberto René Ocón Acevedo.

Los padres de los jóvenes han dicho que recibían videos de los secuestradores, en los que mostraban a sus hijos caminando por las montañas. Las familias aseguran que se trata de un secuestro, mientras que el Ministerio Público ha dicho que se trata de una “privación de libertad”, porque, según el órgano, nadie solicita un rescate.

“Son unos niños, todos son estudiantes. Nos han querido extorsionar, pero no hemos accedido a darles el dinero, por eso estamos manifestándonos”, afirmó el padre entrevistado.

Aunque las autoridades iniciaron un operativo entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Policía, las familias aseguran que los esfuerzos fueron tardíos. En México, donde solo el 1 % de los delitos cometidos se resuelven, la cifra de desaparecidos desde 1968 hasta el cierre de 2022 fue de casi 110.000.

