09 de marzo de 2026 - 08:40 p. m.
México pide a EE. UU. frenar tráfico ilegal de armas que alimenta al narcotráfico
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió el lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos del narcotráfico, la mayoría de las cuales entran al país por su frontera norte.
