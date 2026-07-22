México presenta 20 denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes

Migrantes mexicanos aguardan la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Nueva York antes de la final del Mundial. Foto: EFE - Octavio Guzmán

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México presentó denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia o en operativos de las autoridades de ese país, informó este miércoles el gobierno.

Un total de 17 mexicanos han muerto en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o en redadas realizadas por sus agentes desde que Donald Trump regresó a la presidencia en enero de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el 9 de julio que presentarían estas querellas.

La cancillería mexicana detalló en un comunicado que presentó 20 denuncias -ocho ante fiscalías estatales y 12 en fiscalías de condado- en las jurisdicciones donde ocurrieron las muertes, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

El embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri “solicitó el esclarecimiento de cada caso” en reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional (NHS) y el ICE, añadió el boletín.

En esos encuentros, Lazzeri también “transmitió las preocupaciones” de México por las condiciones de los centros de detención migratoria, dijo la cancillería.

El canciller Roberto Velasco también pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitar información a Estados Unidos sobre el tema y formular “recomendaciones técnicas para prevenir hechos de esta naturaleza”.

El gobierno de Sheinbaum ha descartado que estas denuncias afecten la vital relación de México con Estados Unidos en momentos en que se negocia una revisión del tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC, en el que también participa Canadá.

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