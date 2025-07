México quita estatuas públicas de Fidel Castro y el Che Guevara

Fidel Castro (R) habla con el líder guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en La Habana. Foto: Agencia AFP

Autoridades de una alcaldía de Ciudad de México retiraron dos esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara de un parque público, al señalar que fueron colocadas irregularmente, lo que provocó la reacción este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las estatuas de bronce representaban a los ya fallecidos expresidente cubano y guerrillero argentino sentados en una banca de la capital y fueron colocadas originalmente en 2018, cuando la alcaldía era gobernada por Morena, el partido de izquierda donde milita Sheinbaum.

La efigie de ambos líderes es conocida como “Monumento Encuentro” y se encontraba ubicada en un parque del céntrico barrio Tabacalera, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.

“La escultura fue colocada por primera vez en 2018 sin contar con la autorización correspondiente”, señalaron el miércoles en un comunicado las autoridades de este distrito, gobernado actualmente por una coalición de centroderecha.

Añadió que se determinó su retiro y resguardo hasta que se defina “su destino final”.

Consultada sobre esta decisión, la presidenta propuso que la alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno de Ciudad de México -actualmente a cargo de Morena- dialoguen y definan una nueva ubicación para las esculturas.

“Es un monumento histórico, más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje. Si (la alcaldía) no quiere este monumento que se reubique en otro lado y ya”, dijo Sheinbaum durante su rueda de prensa matinal.

Las esculturas fueron vandalizadas en 2021, cuando dos personas les arrojaron pintura blanca. Otros monumentos que adornan Ciudad de México, donde habitan 9,2 millones de personas, ya han provocado controversia en años recientes.

En 2020, una estatua de Cristóbal Colón, ubicada en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital, fue retirada por Sheinbaum, cuando era alcaldesa de la capital (2018-2023), para sustituirla con la efigie de una mujer indígena.

Diversos colectivos feministas renombraron la sede de aquel monumento como “Glorieta de las Mujeres que Luchan” para denunciar la violencia contra las mujeres en México.

