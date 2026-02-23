Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

México, sitiado por la violencia: la muerte del Mencho causa miedo y deja varias dudas

Testimonios de mexicanos dan cuenta de las horas de horror que vivió el país, en especial en Guadalajara. El reto de seguridad de Claudia Sheinbaum es enorme, sobre todo por las disputas internas que pueden generar más violencia a la hora de conocer el sucesor del capo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
23 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.
Esta vista aérea muestra autos y camionetas quemadas, presuntamente incendiados por grupos del crimen organizado en respuesta al operativo de seguridad en el que resultó muerto "El Mencho".
Esta vista aérea muestra autos y camionetas quemadas, presuntamente incendiados por grupos del crimen organizado en respuesta al operativo de seguridad en el que resultó muerto "El Mencho".
Foto: AFP - ULISES RUIZ

El domingo fue un día que estremeció a varios. “Nadie amanece esperando vivir esta situación”, fue la frase que usó la periodista mexicana Metzli Chavéz desde Guadalajara, uno de los epicentros críticos de la ola de violencia que se desató en México tras la muerte del Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, para expresar el temor que ella, como muchos, vivieron. “Nadie espera ver helicópteros todo el día ni escuchar detonaciones o balazos. Uno no amanece esperando eso”.

Así cubrimos el operativo, del cual, en un primer momento,...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

México

Narcotráfico

Cartel Jalisco Nueva Generación

Claudia Sheinbaum

PremiumEE

Estados Unidos

Guadalajara

Cartel de Sinaloa

Joaquín “Chapo” Guzmán

Ismael “Mayo” Zambada

Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.