México vs. Ecuador: del choque diplomático al partido del Mundial de la FIFA

Aficionados de Ecuador y México posan previo a un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - Isaac Esquivel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

México y Ecuador se enfrentan este martes en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, en un partido que trasciende lo deportivo y está marcado por la crisis diplomática que mantiene rotas las relaciones entre ambos países desde abril de 2024.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Azteca, enfrenta a la selección anfitriona con un equipo ecuatoriano que llegó a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros de la primera ronda y tras derrotar a Alemania, una de las favoritas y que, sin embargo, fue eliminada el lunes por Paraguay.

La ruptura diplomática entre México y Ecuador se produjo el 5 de abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político y se resguardaba en las instalaciones diplomáticas mexicanas tras ser acusado de corrupción y malversación de fondos.

Tras dicha irrupción, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), anunció la suspensión inmediata de las relaciones diplomáticas y el Gobierno mexicano presentó posteriormente una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al considerar que se violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Ecuador respondió con una contrademanda, al argumentar que México hizo un uso indebido del asilo diplomático. Hasta hoy, el litigio se mantiene abierto y no hay una resolución definitiva de la CIJ.

Debido a la ruptura diplomática, México ya no cuenta con representación consular en Ecuador y la comunicación entre ambas naciones se realiza a través de Suiza.

La situación no cambió pese a la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder en octubre de 2024, y ha mantenido, como su antecesor, la postura de no restablecer las relaciones diplomáticas mientras el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, permanezca en funciones, pues le ha responsabilizado directamente del allanamiento a la embajada.

La tensión se agudizó cuando en febrero de 2025 Noboa anunció aranceles del 27 % a los productos mexicanos, en línea con los impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En respuesta, Sheinbaum minimizó la medida al argumentar que México sólo importa el 0,4 % de Ecuador y bromeó que productos mexicanos como los camarones “son más ricos”.

Aunado a ello, en abril de 2025 Sheinbaum consideró “dudosa” la reelección de Noboa, quien se impuso a la candidata correísta Luisa González en los comicios de ese año.

Pese a todo, la relación comercial entre ambos países continúa y mantienen el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, vigente desde 1890, además de que se han mantenido las exportaciones e importaciones.

Además de que México mantiene inversiones en Ecuador y el gobierno de aquel país sigue exportando al mercado mexicano productos como pescado, cacao y bienes agrícolas, entre otras cosas.

En lo deportivo, México llega al encuentro con el impulso de jugar en casa y de haber superado la fase de grupos de forma perfecta al sumar nueve de nueve puntos posibles y sin haber recibido un solo gol, mientras Ecuador buscará dar un golpe ante uno de los anfitriones del torneo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com