Miedo, el vehículo de siempre: el avance de la derecha en Latinoamérica

Kast y Javier Milei en una foto que data de 2022, antes de que ambos fueran presidentes. Foto: Archivo Particular

Chile despejó la última incógnita electoral que quedaba en Latinoamérica para 2025. José Antonio Kast se convertirá el próximo 11 de marzo en el nuevo presidente del país austral, relevando al progresista Gabriel Boric. Serán, de aquí en adelante, poco más de tres meses para que el ultraconservador prepare su llegada al Palacio de La Moneda, un sueño que persiguió tres veces de forma consecutiva desde 2017.

Este lunes, precisamente, se reunió en la sede histórica del gobierno chileno con el saliente mandatario, en lo que empieza a ser su...