Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Miedo, el vehículo de siempre: el avance de la derecha en Latinoamérica

Temor a la inseguridad, al colapso económico o Estados que no responden vuelven a ordenar el voto en la región y explica el avance de liderazgos conservadores más por reacción que por convicción.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
15 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Kast y Javier Milei en una foto que data de 2022, antes de que ambos fueran presidentes.
Kast y Javier Milei en una foto que data de 2022, antes de que ambos fueran presidentes.
Foto: Archivo Particular

Chile despejó la última incógnita electoral que quedaba en Latinoamérica para 2025. José Antonio Kast se convertirá el próximo 11 de marzo en el nuevo presidente del país austral, relevando al progresista Gabriel Boric. Serán, de aquí en adelante, poco más de tres meses para que el ultraconservador prepare su llegada al Palacio de La Moneda, un sueño que persiguió tres veces de forma consecutiva desde 2017.

Este lunes, precisamente, se reunió en la sede histórica del gobierno chileno con el saliente mandatario, en lo que empieza a ser su...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Latinoamérica

Derecha en latinoamérica

José Antonio Kast

Javier Milei

chile

Argentina

 

Viejito Senil(zl7ku)Hace 12 minutos
El miedo es el principal mecanismo para manipular y dominar a las personas. Se infunde miedo a todo, generan supuestos que muchas veces saben que nunca van a suceder, pero el miedo impide asumir el riesgo para comprobar que era falso.
micorriza(d243q)Hace 32 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo informativo?
  • Michael Myers(apgw0)Hace 13 minutos
    Recientemente, al país le fue entregado un honroso cuarto puesto en un concurso de ají de empanadas que hicieron por allá. Inmediatamente el borrachiste salió a sacar pecho de los logros de sus gestión. No contó eso si, que la exclusividad de los ingredientes la tiene un miembro de su gobierno que esclaviza a sus empleados. Me queda la duda, si ese cuarto puesto es real, o el prófugo carlos ramón tuvo que ir a repartir dádivas ..
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.