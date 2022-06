Migración y recuperación económica, claves en la apertura de la Cumbre de las Américas

Vista hoy del evento inaugural de la IX Cumbre de las Américas. Foto: Alberto Valdés

La novena Cumbre de las Américas, cuya temática será el manejo de la migración, comenzó, literalmente, con trompetas y tambores. Más de 20 jefes de estado de América entraron al Teatro Microsoft, en la ciudad de Los Ángeles, saludando al público. Lo hicieron en una fila que encabezaban Joe y Jill Biden e, inmediatamente detrás de ellos, Iván Duque, presidente de Colombia, quien se sentó al lado de Biden toda la ceremonia.

Tras un video en el que niños de Los Ángeles saludaban a los países del continente, hablaron en orden Eric Garcetti, alcalde de la ciudad; Gavin Newsom, gobernador de California y Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y también californiana. Los tres coincidieron en que la diversidad étnica de Los Ángeles es una fortaleza y un orgullo para la ciudad y en que esta es fruto de la migración.

Luego de una presentación musical, tomó la palabra Pedro Castillo, presidente de Perú, y habló de los logros de la cumbre pasada, de la cual su país fue sede en 2018. El mandatario resaltó el Compromiso de Lima, un acuerdo anticorrupción que se firmó en esa cumbre y consiste en 57 acciones para combatir la corrupción y proteger los derechos humanos.

A su paso, intervino Joe Biden, presidente de Estados Unidos y anfitrión de la Cumbre. Una manifestante gritó y lo interrumpió brevemente desde la parte trasera del auditorio y siguió gritando mientras los oficiales de seguridad la sacaban.

El presidente comenzó hablando sobre la importancia de la democracia en la región. No se refirió explícitamente a la no invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, hecho que causó controversia en las últimas semanas, pero dijo que “la democracia es el ingrediente esencial del futuro de América” y que, si bien existían diferencias entre los países de la región, “somos democracias, trabajamos en nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo”.

Le puede interesar: Esta es la agenda de Duque en la Cumbre de las Américas, en Estados Unidos

Posteriormente, resaltó dos anuncios hechos antes de la ceremonia. En primer lugar, la iniciativa Cities Forward, un programa que empodera alcaldes y gobernadores en herramientas para abordar problemas urbanos; y en segundo lugar, la creación del Cuerpo de Salud de las Américas para mejorar la formación de 50.000 trabajadores de la salud en la región en los próximos cinco años.

Biden también informó que aumentaría la cooperación entre Argentina, Canadá, Brasil, Chile y México, los principales exportadores de alimentos del hemisferio, para aumentar la producción y exportación de alimentos y fertilizantes. La decisión ocurre en un contexto donde la demanda internacional por esos bienes ha aumentado por cuenta de la invasión rusa a Ucrania.

Anunció que crearía la Alianza americana para la prosperidad económica, un plan económico para “reforzar la recuperación económica a largo plazo y aumentar la competitividad en Estados Unidos”. Aseguró que esta alianza ayudaría a crecer las economías fortaleciendo las clases bajas y medias y dijo que “lo que es cierto en Estados Unidos y en todos los países es que la ‘economía de goteo’ [que consiste en reducir impuestos a los ricos a favor de la productividad] no sirve”.

La alianza, explicó Biden, incluye oportunidades para fortalecer gobernabilidad en los países, innovación y combatir cambio climático mediante el trabajo digno orientado a la sostenibilidad. Eso sí, no mencionó nuevos acuerdos comerciales.

Cabe mencionar que el martes, la vicepresidenta Kamala Harris anunció inversiones privadas por 1.900 millones de dólares para impulsar el empleo y atajar la migración proveniente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Finalmente, dijo que al acabar la Cumbre se firmaría un acuerdo sobre cómo manejar la migración, la cual, según el mandatario, si es ordenada es positiva, pero, cuando es irregular, puede verse afectada por trata de personas y narcotráfico.

Posteriormente se presentaron tres números musiales: el cantante colombiano Jorge Celedón cantó su éxito Esta Vida, el grupo The Tenors cantó Lean on me con acróbatas del Circo del Sol en el fondo y el mariachi mexicano Alejandro Fernández remató con Sigo siendo el rey.

Le puede interesar: Indígenas de la Amazonia denuncian exclusión de la Cumbre de las Américas

Por último, habló Terry Ince, creadora del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Trinidad y Tobago, en nombre de las organizaciones de sociedad civil. Ince destacó que su organización, en 2017, creó un acuerdo para la regulación de la edad de consentimiento, el cual de manera efectiva hizo ilegal el matrimonio infantil en su país. Ince fue enfática en el papel de las organizaciones de sociedad civil para presionar a favor de agendas sociales y, particularmente, de la inclusión de agendas de género.

La ceremonia cerró con una presentación de la cantante californiana Sheila E.

La Cumbre de las Américas finaliza el 10 de junio y ocurre en medio de polémicas. Por un lado, la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela, lo que fue un motivo para que el presidente de México decidiera no asistir; por otro, mientras el evento ocurre, una inédita caravana migratoria se moviliza a través de Centroamérica hacia Estados Unidos con un número récord de migrantes que provienen, no solo de esa región, sino de Venezuela y Haití.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.