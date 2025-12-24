“Nunca lo volví a ver”: deportada antes de que su esposo muriera bajo custodia de ICE

Un grupo protesta contra las acciones de ICE contra los migrantes en Estados Unidos. El letro de la izquierda dice: "Paren de secuestrar a mis vecinos". Foto: EFE - SHAWN THEW

Lucía Pedro Juan fue deportada a Guatemala por el gobierno de Estados Unidos el pasado 28 de noviembre, quitándole la oportunidad de despedirse de su moribundo esposo, Francisco Gaspar-André, quien se encontraba en un centro de detención migratoria en Texas. Gaspar-Andrés, quien falleció cinco días después de la deportación de su esposa, se convirtió en la primera persona en morir bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso ha intensificado las denuncias sobre presuntas condiciones inhumanas en el centro de detención Camp East Montana, ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Legisladores demócratas y defensores de los migrantes han intensificado sus demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de la política migratoria actual, que mucho califican de inhumana.

Según The Guardian, Pedro Juan y Gaspar-Andrés llevaban 25 años casados y habían sido detenidos juntos en septiembre durante una parada de tráfico en el sur de Florida, donde vivían desde hacía años y criaron a sus cinco hijos. Tras el arresto, ambos fueron trasladados por separado a la base militar de Fort Bliss, donde funciona el centro de detención Camp East Montana. Allí permanecieron incomunicados hasta que ella fue enviada en un vuelo de deportación a Guatemala, mientras su esposo se encontraba gravemente enfermo.

“Nunca lo volví a ver, nunca volví a hablar con él ni a escuchar su voz. Es algo terrible lo que nos hicieron”, declaró Pedro Juan a El Paso Times, desde Santa Eulalia. Según su testimonio, aceptó la deportación por temor a morir en las duras condiciones del campamento.

Gaspar-Andrés, de 48 años, falleció el 3 de diciembre en un hospital de El Paso. El servicio de ICE informó que la muerte se debió a causas naturales, asociadas a insuficiencia hepática y renal, y aseguró que recibió “atención médica constante y de alta calidad” desde que se detectó su crisis de salud.

Un informe de la oficina del médico forense del condado de El Paso atribuyó el fallecimiento a complicaciones de cirrosis hepática alcohólica, una enfermedad hepática avanzada, según recoge The Guardian.

De acuerdo con Telemundo, Gaspar-Andrés fue hospitalizado el 16 de noviembre, tras un deterioro progresivo de su salud. Durante su detención, recibió atención por múltiples dolencias, entre ellas fiebre, ictericia, sangrado de encías, mareos, hipertensión y edema severo. Su estado se agravó con sepsis, fue intubado, recibió diálisis y cuidados paliativos, y fue incluido en una lista de espera para trasplante de hígado.

El caso se produjo en medio de crecientes denuncias sobre las condiciones del Camp East Montana, una instalación de carpas construida por orden de la administración Trump a comienzos de este año. El DHS, sin embargo, ha rechazado esas acusaciones, calificándolas de “clickbait alarmista” y defendiendo el trato brindado a los detenidos.

La congresista demócrata por Texas Verónica Escobar ha cuestionado de forma reiterada la gestión del centro. En una carta del 19 de diciembre, afirmó que Gaspar-Andrés solicitó atención médica en múltiples ocasiones y que solo fue trasladado a un hospital cuando se encontraba en estado crítico.

“La negligencia de ICE provocó la primera muerte conocida bajo custodia en la instalación”, escribió.

Organizaciones como la ACLU de Texas también expresaron alarma. La abogada Savannah Kumar advirtió que el deterioro de Gaspar-Andrés coincide con denuncias de negligencia médica en Fort Bliss, mientras Eunice Hyunhye Cho, del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, calificó la atención en Camp East Montana como peor que la documentada en informes previos sobre muertes evitables en detención migratoria.

