Migrantes en Argentina: Milei reactiva la lógica de Videla

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un evento del partido La Libertad Avanza en Argentina. Foto: EFE - STR

Mucho antes de ser reconocido como un “paraíso para migrantes” en América Latina y liderar el ranquin de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en solidaridad e integración para personas refugiadas, Argentina fue escenario de cientos de abusos y atropellos contra la población migrante.

Los hechos más intensos se presentaron poco antes del Mundial de Fútbol de 1978, cuando se dio la expulsión forzada de migrantes, especialmente bolivianos y paraguayos, durante la dictadura militar. Amparada en un...