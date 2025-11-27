Logo El Espectador
Migrantes en Argentina: Milei reactiva la lógica de Videla

El presidente propone una política migratoria de carácter policial y expulsiones exprés al estilo de Trump. Así, Argentina abandona décadas de integración y derechos.

Camilo Gómez Forero
27 de noviembre de 2025 - 12:15 p. m.
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un evento del partido La Libertad Avanza en Argentina.
Foto: EFE - STR

Mucho antes de ser reconocido como un “paraíso para migrantes” en América Latina y liderar el ranquin de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en solidaridad e integración para personas refugiadas, Argentina fue escenario de cientos de abusos y atropellos contra la población migrante.

Los hechos más intensos se presentaron poco antes del Mundial de Fútbol de 1978, cuando se dio la expulsión forzada de migrantes, especialmente bolivianos y paraguayos, durante la dictadura militar. Amparada en un...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Javier Ramos(ti8zq)Hace 15 minutos
Colombia debe invertir mas en educacion. Nosotros expulsamos cientos de compatriotas por falta de oportunidades reales, estos compatriotas no siempre se comportan bien, ni aqui, ni afuera.
Carlos Angarita(71824)Hace 56 minutos
Xenofobia es igual a pueblo ignorante y a fascismo.
Felipe Fegoma(94028)Hace 1 hora
Si, en correspondencia, los europeos hiciesen lo mismo con los cientos de miles de argentinos que viven en Italia o en España, Milei tendría un problema. Pero allá la mayoría no son migrantes, tienen pasaporte italiano o español por ser hijos o nietos de personas de esos países y los que no lo tienen son considerados como la aristocracia de los migrantes por su civismo, suelen tener alta calificación profesional b) No son bullangueros, ni delincuentes ni meretrices como muchos colombianos,
  • Alvaro Bernal(36332)Hace 44 minutos
    Sí como no… ¿A qué se dedican algunas argentinas en España? 😎
