27 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.

Milei, el rockero que respira a pesar de la corrupción y la deuda de Argentina

El presidente argentino conquistó un triunfo importante para lo que queda de su administración, aunque mantiene el desafío de negociar con otras fuerzas para generar gobernabilidad. El problema es que está salpicado por escándalos de corrupción y está ahogado por la deuda. Milei nada en aguas de desconfianza y eso, en parte, lo muestra la participación electoral del domingo, que batió el récord de ser la más baja desde que volvió la democracia al país.

María José Noriega Ramírez

Unidad de Video

