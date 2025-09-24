Milei se despacha contra la ONU y elogia a Trump por su manejo de la migración

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el debate general del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: EFE - KENA BETANCUR

El presidente de Argentina, Javier Milei, apuntó este miércoles contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su intervención ante la Asamblea General de dicho organismo y la acusó de haberse convertido en un “gobierno supranacional de burócratas internacionales”.

“El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados-nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales”.

El mandatario consideró además que la ONU busca “imponer a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”, y añadió: “Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada estado o nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta”.

Si bien reconoció que “existen problemas globales que requieren del diálogo y la cooperación internacional para ser resueltos”, subrayó que hay “extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles”.

El líder ultraderechista acusó también a la ONU de haber adquirido con el paso del tiempo “funciones ajenas a su espíritu fundacional” y haber creado “capas sobre capas de organismos, agencias y programas hasta alcanzar una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas para los cuales fueron creadas”.

“Así se engrosan las responsabilidades de la ONU, se engrosan los aportes recibidos por parte de las Naciones miembro y se redujeron los resultados palpables que esta organización tenía para ofrecerle al mundo”, mencionó.

Por otra parte, denunció que “a diferencia de los primeros mandatarios nacionales, en las organizaciones internacionales nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema”.

“Esta contradicción entre grandes objetivos y resultados magros ha generado una erosión del prestigio de esta casa”, opinó.

Milei llamó a “volver a las bases” fundacionales del organismo, y agregó: “Creo que hablo por todos al decir que nos gustaría que la ONU lidere este cambio de paradigma, regresando a las bases que la han convertido en la gran organización que supo ser en el pasado”.

Al final de su discurso, el mandatario sugirió cuatro principios en pos de avanzar en el cambio que considera necesario.

Pidió que la ONU se centre principalmente en la preservación de la paz y la seguridad internacional, hizo un llamado a que la intervención del organismo se reserve para cuestiones que excedan las capacidades de acción de los estados, y propuso auditorías internas para cerrar “programas ineficaces” y consolidar el financiamiento a los resultados.

Además, solicitó que las normas de Naciones Unidas sean “simplificadas” para no obstaculizar el crecimiento económico de los países.

Tarea “titánica” de Trump

Milei celebró este miércoles durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU las políticas implementadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en materia de migración y aranceles y consideró que está llevando a cabo “una tarea de magnitudes titánicas”.

“El presidente Trump, en Estados Unidos, también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe, y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global”, señaló Milei, al destacar que el mandatario estadounidense, al igual que él mismo, está “tomando las decisiones difíciles que este momento histórico demanda”.

“Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde”, añadió, y consideró que “en otros países ya es demasiado tarde para esta decisión”.

Además, destacó que Trump está llevando adelante “una reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional”: “Una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón”.

Milei celebró además que su par estadounidense, a quien considera un aliado internacional clave -y a quien había agradecido poco antes la ayuda financiera prometida en las últimas horas a su país-, esté llevando a cabo “una limpieza de la captura institucional del Estado americano”, donde dijo “se habían infiltrado facciones de izquierda que atentaban contra cualquier programa de reforma por más necesario que fuera”.

“Este tipo de desafíos que tanto el presidente Trump como yo estamos abordando tienen un denominador común que todos los países del mundo e incluso las organizaciones supranacionales deben enfrentar. Deben encontrar la manera de recuperar un interés por el futuro y no sucumbir a la tentación de solo atender el presente”, argumentó. Esto es algo que las grandes naciones de Occidente durante mucho tiempo practicaron y necesitamos recuperar", enfatizó.

