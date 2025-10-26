Milei se sometió a un plebiscito con las elecciones en Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina, no dio declaraciones a la prensa al momento de depositar su voto. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

“Ya cumplí con mi deber cívico. Fin”, escribió el presidente argentino, Javier Milei, después de depositar su voto para las elecciones legislativas de este domingo. Lo hizo desde la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como por su equipo de comunicaciones y el influencer Iñaki Gutiérrez, quien maneja su cuenta de TikTok. El mandatario se retiró del lugar sin dar declaraciones. Se escuchó a personas decir que eran sus fans y que “siga adelante”. Otras...