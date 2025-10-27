Milei triunfó ante el miedo de los argentinos y la presión de Donald Trump

En su mensaje de celebración de la victoria en las urnas, el presidente Javier Milei dijo: “Comienza la construcción de la Argentina grande”. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

El triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo, con más del 40 % de los votos, lo que vistió de violeta a gran parte de Argentina, tomó por sorpresa a más de uno. Si bien se esperaba que el oficialismo ganara más sillas de las que tenía en una raquítica representación en sus primeros dos años de gobierno, los números, aunque no fueron suficientes para lograr una mayoría, sí le dieron un aire al mandatario, que incluso fue celebrado desde Estados Unidos. Milei llegó golpeado a los comicios, salpicado de escándalos de...