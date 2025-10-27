Logo El Espectador
Mundo
América
Milei triunfó ante el miedo de los argentinos y la presión de Donald Trump

La victoria que tuvo el presidente en las urnas le da un respiro al gobierno. En medio de una polarización que, de un lado, tiene una figura clara, la de Milei, está la tarea de buscar aliados para poder gobernar. Mientras su homólogo estadounidense quedó satisfecho con los resultados de las elecciones de medio término.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
En su mensaje de celebración de la victoria en las urnas, el presidente Javier Milei dijo: “Comienza la construcción de la Argentina grande”.
En su mensaje de celebración de la victoria en las urnas, el presidente Javier Milei dijo: “Comienza la construcción de la Argentina grande”.
Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

El triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo, con más del 40 % de los votos, lo que vistió de violeta a gran parte de Argentina, tomó por sorpresa a más de uno. Si bien se esperaba que el oficialismo ganara más sillas de las que tenía en una raquítica representación en sus primeros dos años de gobierno, los números, aunque no fueron suficientes para lograr una mayoría, sí le dieron un aire al mandatario, que incluso fue celebrado desde Estados Unidos. Milei llegó golpeado a los comicios, salpicado de escándalos de...

William Velasco velez(16260)Hace 3 minutos
Los zurdos dejaron Argentina con una inflación del 200%, lo cual significa que ningún argentino tenía la capacidad para vivir con dignidad, y lo que efectuando Milei es rescatar un país con mucho esfuerzo y lo está logrando, unido al hecho que de haber ganado estas primarias se volvía al ciclo cuando recibió el País destrozado.
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 25 minutos
Triunfo es más del 50%, no seamos complacientes, seamos realistas. Milei está arrodillado ante los gringos, y cree que así puede mejorar la economía, pero no, los pobres serán más pobres, entonces habrá muchas exigencias y generalmente se generarán muchas protestas.
