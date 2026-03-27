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27 de marzo de 2026 - 12:51 a. m.
Miles de estudiantes en Chile protestan contra Kast por recortes a la educación
Miles de estudiantes chilenos protestaron este jueves en Santiago contra el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, que evalúa un ajuste a la gratuidad de las universidades luego de que redujo el presupuesto del Ministerio de Educación.
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