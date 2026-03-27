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27 de marzo de 2026 - 12:51 a. m.

Miles de estudiantes en Chile protestan contra Kast por recortes a la educación

Miles de estudiantes chilenos protestaron este jueves en Santiago contra el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, que evalúa un ajuste a la gratuidad de las universidades luego de que redujo el presupuesto del Ministerio de Educación.

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Agencia AFP

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Dorita Bilbao(37038)Hace 27 minutos
Eso se sabía que iba a pasar. El Pueblo chileno, eligió al equivocado, todos en Latinoamérica lo sabíamos pero los chilenos votaron a sabiendas que Kast es de derecha. Además, fue uno de los asistentes a la convocatoria de Trump, sabemos que obedecerá esa línea.
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