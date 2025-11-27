Muere uno de los guardias atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado a una ambulancia que lo espera el 26 de noviembre. Foto: AFP - SEBASTIAN SMITH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El FBI anunció este jueves el inicio de una investigación por terrorismo después de que un hombre armado perpetrara lo que las autoridades describieron como un ataque de tipo “emboscada” contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

Uno de los jóvenes militares baleados en Washington murió en la tarde de este jueves y el otro todavía permanece en estado crítico, mientras Estados Unidos se encuentra conmocionado en lo que normalmente es un día tranquilo y familiar por el feriado de Acción de Gracias.

Las autoridades identificaron al atacante como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se estableció en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán.

El presidente ordenó la suspensión del procesamiento de solicitudes de inmigración de afganos.

“Debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, dijo Trump.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que Lakanwal, de 29 años, vivía en el estado de Washington, en el extremo opuesto del país, y que llegó en auto al lugar del tiroteo.

Lakanwal enfrenta cargos de agresión con intención de matar. Si alguno de los dos militares heridos muere, será acusado de asesinato en primer grado, dijo Pirro.

“Eligió el objetivo equivocado, la ciudad equivocada y el país equivocado”, añadió la fiscal.

Investigación por terrorismo

Pirro explicó que el atacante abrió fuego con un revólver Smith and Wesson .357 contra un grupo de guardias nacionales que patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca.

Las autoridades siguen sin tener indicios de los motivos del ataque.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán.

Ratcliffe añadió que el sospechoso llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con la CIA.

El director del FBI, Kash Patel, dijo este jueves que las autoridades investigan cualquier posible socio que el sospechoso pudiera tener, ya sea en su país de origen o en Estados Unidos.

“Así es como se ve una investigación amplia sobre terrorismo internacional”, dijo Patel, sin dar detalles sobre cuál podría ser el motivo preciso del acto terrorista.

Los soldados estaban desplegados en Washington como parte del controvertido dispositivo militar ordenado por Trump en ciudades gobernadas por demócratas para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el envío de 500 soldados a Washington, por lo que la capital estadounidense tendrá más de 2.500 militares en sus calles.

Esto a pesar de que un juez federal ordenó la semana pasada una suspensión temporal del despliegue.

Afganistán

Los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, además de otros altos cargos nombrados por Trump, insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas tras la retirada militar de Afganistán ordenada por el expresidente Joe Biden.

AfghanEvac, una oenegé que ayudó a reasentar afganos en Estados Unidos, afirmó que estos pasan por “algunos de los procesos de verificación de seguridad más exhaustivos” de todo el mundo.

Lakanwal solicitó asilo en Estados Unidos durante el mandato de Biden, pero su petición fue aprobada con Trump en la Casa Blanca, según el grupo.

“El acto aislado y violento de este individuo no debería ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad”, dijo el presidente del grupo Shawn VanDiver.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com