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Murió Robert Mueller, que investigó lazos de la campaña de Trump con Rusia

Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió este sábado a los 81 años.

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Con información de agencias
21 de marzo de 2026 - 07:25 p. m.
Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013.
Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO
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Robert Mueller, el exdirector del FBI y exfiscal que lideró la histórica investigación sobre la supuesta intromisión del Gobierno ruso en la campaña del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, para las presidenciales de 2016 falleció el viernes a los 81 años, según informó su familia este sábado.

Sus familiares ya habían informado el año pasado que Mueller había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

“Con profunda tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Bob anoche”, explicó su familia en un comunicado.

Por su parte, al conocer la noticia Trump escribió un corto y cruento mensaje en redes sociales en el que dijo alegrarse de la muerte de Mueller, al conocerse la noticia.

“Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!”, escribió el líder republicano en su red Truth Social.

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013.

Tras una destacada carrera como fiscal, Robert Mueller llegó al cargo una semana antes de los atentados del Atentados del 11 de septiembre de 2001.

Después de esos ataques, además de modernizar la estructura de la agencia, durante su mandato varios de sus operativos fueron de los primeros en denunciar los abusos cometidos en las prisiones secretas establecidas por la Agencia Central de Inteligencia en distintas partes del mundo.

Su nombre volvió a estar bajo todos los focos cuando, en mayo de 2017, fue nombrado como fiscal especial por el Departamento de Justica para investigar a Trump por las supuestas interacciones con una trama rusa para ayudar al republicano a ganar las presidenciales en las que se había impuesto seis meses antes.

Finalmente, su investigación determinó que Rusia llevó a cabo una amplia campaña de injerencia en 2016, incluida desinformación en redes sociales, hackeo y filtración de correos de políticos demócratas, pero no estableció ninguna conspiración con la campaña del presidente estadounidense.

Por Con información de agencias

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