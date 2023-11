Mujer fue a México para cirugía de piel y despertó con aumento de senos y glúteos

El caso de Kimberly McCormick es un ejemplo de un efecto negativo de la industria del turismo médico estético. Foto: Redes sociales

Kimberly McCormick, una mujer estadounidense de 65 años, viajó a México para someterse a una cirugía estética, pero quedó con un cuerpo “desfigurado” y 75.000 dólares en facturas. “Llamé a mi hija llorando porque me había despertado con los pechos enormes”, dijo.

¿Qué sucedió con la mujer de las cirugías plásticas?

McCormick, quien hace seis años tuvo una experiencia positiva en el mismo complejo médico, regresó al Centro Bariátrico de Tijuana para someterse a un procedimiento para eliminar el exceso de piel y someterse a un levantamiento de senos después de una notable pérdida de aproximadamente 75 kilogramos.

𝗩𝗶𝗿𝗮𝗹| Kimberly McCormick, de 65 años, viajó desde EEUU hasta México buscando un estiramiento de piel, pero al despertar, descubrió que no solo le habían realizado esa intervención.



Fuente externa.#KimberlyMcCormick #estiramiento #error #cirugia #sumundodigital #sumundotv pic.twitter.com/fbjau6WVpq — Su Mundo TV (@sumundotv) November 24, 2023

Lo que se suponía sería una cirugía de rutina, se convirtió en una pesadilla. En lugar de los procedimientos acordados, McCormick se despertó y se encontró con implantes mamarios no deseados y un levantamiento de glúteos brasileño, una cirugía conocida por su alta tasa de mortalidad en el campo de la cirugía estética.

Cirugías plásticas en México y Estados Unidos

La historia de McCormick es un ejemplo de un efecto secundario negativo de la industria del turismo médico, que involucra a personas que viajan a países extranjeros para recibir atención médica. La estadounidense quería realizar la cirugía en Estados Unidos, pero costaba más de 50.000 dólares, mientras que en México fue de US$13.000.

“Cuando me desperté me dolía mucho el pecho y comencé a llorar”, le dijo a NewsNation. Rápidamente, alertó al personal médico para preguntar por qué le habían puesto implantes no deseados cuando le dijeron que, en algún momento, se los había pedido al médico. “Ella dijo: ‘Le dijiste que querías una copa C completa’, y yo dije: ‘No, nunca diría eso, nunca’”.

Kimberly McCormick reveló que luego fue extorsionada por dinero y un representante del hospital le advirtió que pagara o enfrentaría prisión en México.

La familia McCormick ahora está lidiando con crecientes facturas médicas y está buscando ayuda financiera a través de una página de GoFundMe , ya que el costo estimado para rectificar la cirugía fallida es de al menos 75.000 dólares.

