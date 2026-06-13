Mujer que quería hacer “bungee jumping” murió tras ser lanzada sin una cuerda en Brasil

Según la prensa local, dos hombres huyeron después de los hechos, pero fueron localizados momentos después. Foto: Captura de video

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una joven de 21 años falleció el sábado tras ser lanzada desde un puente de “bungee jumping” en Limeira (Brasil), informó la prensa local.

Un testigo citado por O Globo declaró a la Policía Militar que los empleados de la empresa responsable olvidaron sujetar las cuerdas del equipo a la clienta antes de lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, en el estado de São Paulo.

Según un comunicado citado por el mismo medio, la Policía Civil se encuentra investigando el caso.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, agentes de la Policía Militar y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar del incidente a las 9:55 de la mañana de este sábado.

Según las autoridades, la mujer, que cayó aproximadamente 40 metros, murió en el lugar.

En imágenes difundidas en redes sociales, se ve que tres hombres sostienen a la mujer en el aire antes de arrojarla al vacío. Detrás de ellos, se puede observar una cuerda dispersa en el piso.

De acuerdo con información de las autoridades citada por G1, de O Globo, “dos hombres huyeron, pero fueron localizados con la ayuda de un helicóptero de Águia durante las labores de búsqueda en la zona boscosa. En total, seis personas fueron arrestadas en relación con el incidente”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com