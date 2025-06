Venezolana fue asesinada en Chile por escuchar música a alto volumen

Ciudadanos venezolanos cantan el himno nacional a su llegada a votar en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, al consulado de Venezuela en Santiago (Chile). Foto: EFE - AILEN DIAZ

Una celebración familiar por el Día del Padre terminó en tragedia en Cerro Navia, Santiago de Chile. Yaidy Garnica Carvajalino, una mujer venezolana de 43 años, fue asesinada por un vecino chileno con una escopeta tras una discusión por el volumen de la música.

El crimen ocurrió frente a sus hijas la noche del domingo 15 de junio y fue captado por cámaras de seguridad, posteriormente el video fue difundido en internet.

De una discusión al asesinato

Todo comenzó con un reclamo de los vecinos por la música alta durante una reunión familiar. De acuerdo con un reportero de TVN Chile, los videos muestran cómo la disputa escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física que duró varios minutos. En medio del caos, un hombre armado con una escopeta disparó a quemarropa, muy cerca, contra Garnica, quien se cayó al piso tras ser agredida.

El agresor se entregó horas más tarde a Carabineros, reconociendo el homicidio. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Félix Bulnes, donde falleció por una herida de bala en el cuello.

“Vayan a su país”: denuncian xenofobia

Aunque inicialmente se habló de una discusión por ruido, testigos citados por medios como Crónica Chile y El Vinotinto aseguran que hubo gritos con contenido xenófobo antes y durante el ataque. “¡Vayan a escuchar música a su país, venezolanas cu****!”, gritó uno de los agresores, según relataron. Incluso, después de que la familia bajó el volumen, continuaron los insultos y amenazas.

Uno de los vecinos llegó a decir “van a ver lo que es un hombre fuerte”. Después, el que vendría siendo el atacante, disparó a Garnica en medio de una golpiza colectiva. También se reportaron agresiones a otras mujeres de la familia, incluso niños, y que las llantas del vehículo familiar fueron pinchadas, al parecer para impedir el traslado de la víctima.

El agresor se entregó a Carabineros

Según informó Carabineros, la institución policial que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad, el hecho se produjo cerca de las 10:30 p. m. y el autor del disparo se presentó voluntariamente en la Subcomisaría de Talagante a las 11:30, p. m. entregando también el arma. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante el lunes 16 de junio, el hombre fue formalizado por homicidio. La Fiscalía solicitó prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. Aún no se han revelado detalles sobre la identidad del agresor.

Organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos en Chile calificaron el hecho como un crimen de odio.

Diversos colectivos venezolanos han convocado a una vigilia y exigen que se investigue a fondo la presunta motivación xenófoba detrás del ataque.

