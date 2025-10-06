Las veteranas que enfrentan al secretario de Defensa de EE. UU. por cuestionar su esfuerzo

El presidente Donald Trump observa el desfile por los 250 años del Ejército de Estados Unidos. Décadas de avances permitieron que más mujeres lideraran unidades de combate en EE. UU. Foto: EFE - KENNY HOLSTON / POOL

Para las oficiales que han alcanzado puestos de mando dentro del ejército, las palabras del secretario de Defensa sobre las aptitudes físicas de las mujeres erosionan décadas de lucha.

Bobbie Scholley, capitana retirada de la Marina de Estados Unidos y defensora de las mujeres en las operaciones especiales militares, decidió ver el discurso que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio el martes ante cientos de líderes militares para ver si tenía algo nuevo que decir.

Pero después de unos 30 minutos de retransmisión en directo del evento,...