Mundial 2026: así se vieron los disturbios y choques con la policía en el Estadio Azteca

Integrantes del 'Bloque negro' participan en una manifestación durante el primer día del Mundial de la FIFA 2026, este jueves en Ciudad de México (México). Foto: EFE - Isaac Esquivel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras miles de hinchas disfrutaban los fuegos artificiales de la ceremonia inaugural y celebraban el triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica, las inmediaciones del Estadio Azteca, rebautizado temporalmente por la FIFA como Estadio Ciudad de México, se convirtieron en un campo de batalla.

Colectivos de madres buscadoras, estudiantes y jueces destituidos por la reciente reforma judicial que aprovecharon la vitrina internacional para denunciar la crisis de violencia que asfixia al país, se enfrentaron con la policía, dejando un saldo de varios heridos, vehículos destrozados y, sobre todo, un fuerte cuestionamiento al dispositivo de seguridad local.

Los disturbios más graves se registraron en la Puerta 8 y sobre la Avenida del Imán justo a las 13:00 (hora local, 14:00, hora de Colombia), en el instante en que el árbitro daba el pitazo inicial. Un grupo de cerca de 200 manifestantes, encabezado por el denominado “bloque negro”, rompió el cerco policial lanzando piedras, botellas de vidrio y material inflamable, obligando a los antimotines a replegarse momentáneamente dentro del recinto.

Con bates y palos, los encapuchados destrozaron patrullas y locales comerciales al grito de “¡México, campeón en desaparición!”. Minutos después, la selección nacional anotaba el primer gol del Mundial.

La respuesta oficial incluyó ráfagas de gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Aunque el secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que actuarían bajo protocolos de derechos humanos y reportó la detención de solo una mujer de 28 años, liberada horas después, reporteros de Animal Político atestiguaron cómo los uniformados llegaron a retener a manifestantes heridos para intercambiarlos por escudos y cascos que les habían sido arrebatados.

Problemas con el ‘Fan Fest’ en el Zócalo de Ciudad de México

La desorganización alcanzó el centro histórico de la capital, donde el ‘Fan Fest’ instalado en el Zócalo operó bajo un caos absoluto. La plaza amaneció cercada por vallas metálicas debido a un plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que lleva semana y media acampando frente al Palacio Nacional.

El embudo logístico provocó estampidas y empujones masivos entre miles de fanáticos que intentaban ver el partido en pantalla gigante. El desorden fue tal que la presidenta Claudia Sheinbaum canceló su asistencia programada, mientras familias enteras que viajaron desde estados vecinos decidieron huir del tumulto.

“Para entrar fue un caos y para salir fue peor. Pudo haber muertos, no se podía ni caminar”, relató a la AFP Víctor Gómez, un aficionado evacuado de la plaza quien viajó desde Puebla.

*Con información de AFP

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com