Murió Bell Hooks: pionera del activismo afro y feminista en EE. UU.

Bell Hooks, escritora y activista afroestadounidense. Foto: creative commons

La activista y escritora Bell Hooks, una pionera entre las feministas afroamericanas en Estados Unidos, falleció este miércoles, 15 de diciembre, en su casa en Berea, Kentucky, a los 69 años. La noticia fue publicada por su sobrina, Ebony Motley, por medio de Twitter.

Aún no se ha divulgado la causa de su muerte. Sin embargo, en un comunicado, Berea College, la universidad para la cual trabajaba Hooks, señaló que la escritora murió luego de batallar con una larga enfermedad.

Con más de cuarenta obras, Hooks es considerada como una de las escritoras y teóricas feministas más importantes de su generación. Según el diario The Washington Post, su trabajo redefinió el feminismo en Estados Unidos y amplió el movimiento feminista, que a menudo ha sido percibido en este país como un instrumento de las mujeres blancas de clase media y alta.

Nacida el 25 de septiembre de 1952 en Hopkinsville, Kentucky, bajo el nombre de Gloria Jean Watkins, Hooks fue criada en una familia de siete hermanos y acudió a colegios segregados racialmente. Más tarde estudió en la Universidad de Wisconsin, en la universidad de Stanford y en la Universidad de California en Santa Cruz, donde cursó estudios de Inglés y se doctoró en Literatura.

Watkins adoptó el pseudónimo de Bell Hooks, en honor a su bisabuela, que se llamaba así para, como lo describió en una entrevista, hacer hincapié en lo “sustancial de los libros” y no en el autor. Publicó su primera obra, una colección de poemas titulada “And There We Wept”, bajo el nombre este Bell Hooks en 1978.

En 1981, publicó “Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism”, un libro que examina la naturaleza del feminismo afroamericano bajo la lupa del sexismo y la esclavitud; dicho tema volvió analizarlo en libros como “Feminist Theory: From Margin to Center” y “Feminism is for Everybody”.

Hooks escribió más de 40 obras que incluyen ensayos, libros para niños y de poesía, además de tocar multitud de asuntos sociales que van desde el feminismo, el racismo, pasando por la cultura, la política, el amor y la espiritualidad.

En sus libros mezcla opiniones personales con políticas a la hora de abordar asuntos tan variados como la representación de los afroamericanos en las películas, la naturaleza del amor o análisis de los videos musicales de Madonna.

