¿Musulmán? ¿Migrante? Lo que se sabe del atacante de Nueva Orleans en Año Nuevo

Un hombre, identificado por las autoridades estadounidenses como Shamsud-Din Jabbar, chocó su camioneta contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en el corazón del Barrio Francés en Nueva Orleans, Estados Unidos. Según los primeros reportes, el atropellamiento dejó 10 muertos y cerca de 25 heridos. Jabbar escapó de la escena al encontrarse con policías, con quienes intercambió disparos hasta ser abatido por uno de los oficiales.

“Este hombre, el perpetrador, disparó contra nuestros agentes desde el vehículo cuando lo estrelló. Dos policías fueron tiroteados. Se encuentran estables”, dijo la superintendenta de Policía, Anne Kirkpatrick, al asegurar que el atacante “intentó atropellar a la mayor cantidad de personas posible”. “Estaba decidido a provocar la masacre y el daño que causó”, remató.

En las primeras horas del año, la zona estaba repleta de personas que celebraban en el Barrio Francés, un distrito famoso por sus bares, restaurantes y su historia del jazz. Aunque el incidente no está siendo tratado como un ataque terrorista, Kirkpatrick dijo que el vehículo fue conducido a “muy alta velocidad” y de manera “muy intencional”.

Tanto el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como el actual presidente, Joe Biden, se han pronunciado sobre este ataque. El segundo condenó los hechos y manifestó que el país “no tolerará ataques contra su pueblo”. El primero, entre tanto, vinculó el ataque con la inmigración irregular, el tema que estuvo en el centro de la campaña electoral que le lleva de vuelta a la Casa Blanca.

En redes sociales, varios usuarios y personalidades de la política estadounidense han hecho eco de las palabras de Trump, asociando el ataque con la migración sin ninguna prueba que sustente este vínculo. Esto es lo que sabemos sobre el responsable del ataque en Nueva Orleans.

¿Quién es Shamsud-Din Jabbar?

Según The New York Times, consultando fuentes locales, Jabbar es un hombre de 42 años nacido en Texas. Es decir, no es un migrante en situación irregular, como trató de exponer Trump.

Gracias a un video de YouTube publicado en 2020, se encontró que Jabbar trabajaba en el sector inmobiliario. También se descubrió que sirvió 10 años en el ejército de Estados Unidos. En las Fuerzas Armadas, el atacante se desempeñó como especialista en recursos humanos y especialista en tecnologías de la información.

Jabbar se casó dos veces y que su primer matrimonio terminó en 2012. En 2022, el hombre estaba en medio de un segundo divorcio y las deudas lo asfixiaban, a pesar de que antes de ese año habría ganado unos US$120.000 al año.

Los antecedentes penales indican que había sido acusado por algunas infracciones menores: una vez en 2002 por un delito menor de robo y otra vez en 2005 por conducir con una licencia no válida.

¿Qué se sabe del vehículo vinculado al ataque?

El vehículo con el que Jabbar embistió a la multitud en Nueva Orleans es una camioneta Ford eléctrica que estaba registrada a nombre de un hombre en Houston, Texas, que tiene un negocio de alquiler de coches. Según el dueño de la camioneta, que pidió mantener su nombre en secreto, reconoció su propiedad al ver las noticias en la mañana del miércoles, mientras se preparaba para viajar con su familia.

Los investigadores del FBI están examinando lo que parece ser una bandera del Estado Islámico enrollada que fue encontrada en el vehículo utilizado en el ataque.

