“Nadie pide lujos, pedimos lo mínimo”: la crisis que México no pudo ocultar con el Mundial

Integrantes del colectivo "Madres Buscadoras" marchan hacia el Estadio de la Ciudad de México antes de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México. Foto: AFP - MARCO ANTONIO MARTINEZ

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El Mundial de la FIFA comenzó con la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica en Ciudad de México. Ante más de 80.000 aficionados de todo el mundo, el himno del país anfitrión fue el primero en sonar en la cita orbital, seguido del de Sudáfrica. Sin embargo, mientras el balón rodaba en el mítico Estadio Azteca, fuera del escenario deportivo se desarrollaba otra historia: distintos movimientos sociales se manifestaron contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y protagonizaron enfrentamientos con la Fuerza Pública en los alrededores del estadio. La mandataria, además, no asistió ni a la ceremonia inaugural ni al partido.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las madres buscadoras de los desaparecidos mexicanos y otros colectivos sociales llevan semanas aprovechando la vitrina internacional que supone ser cosede del Mundial para exponer las problemáticas que los aquejan. Es, de cierta forma, la muestra más grande de la dualidad que vive el país azteca por estos días: la visibilidad mundialista enfrentada con crisis imposibles de ignorar para los mexicanos.

“No quiero pensar en una madre que sigue buscando a un hijo o una hija desaparecida, ya sea por el crimen organizado o por los feminicidios. Cualquiera de esas dos realidades, que te pueden arrebatar a un hijo o una hija, te quita totalmente de la cabeza el fútbol. No puedes estar pensando en que ruede el balón mientras sigues buscando a tu hijo o a tu hija. Eso se suma a más protestas. Creo que es simplemente el caos acumulado. La gente fue muy inteligente, y yo de verdad lo aplaudí. Porque esto ya se está viendo en BBC, ya se está viendo en DW”, describe Saúl Cano, periodista mexicano desde la capital.

“¡México, campeón en desaparición!”, era una de las consignas particulares de las madres buscadoras, quienes, con iniciativas como fotos de sus hijos en gráficas que emulan las láminas del álbum de Panini, reclamaban por la falta de apoyo y comparaban la lentitud de sus búsquedas con la celeridad de las obras hechas en México para la Copa del Mundo. Al tiempo, los maestros de la CNTE exigen mejores condiciones de jubilación y la reversión de reformas a las pensiones que afectan a los trabajadores del Estado, mientras que otros sectores denuncian la falta de servicios básicos, problemas de seguridad, transporte deficiente y escasa inversión en necesidades urgentes.

“Hay muchas exigencias que el país requiere que se tomen en cuenta y que se arreglen. Por ejemplo, en Guadalajara, media ciudad no tiene agua, de plano; nada de agua en la toma del servicio público que, además, se paga y es caro. O nos está saliendo agua supercontaminada, pero contaminada de verdad, o sea, aguas negras por la tubería”, relata Metzli Chávez, analista y periodista mexicana desde la localidad que, además, albergará cuatro partidos del Mundial, incluido el de la selección de Colombia contra República Democrática del Congo.

A ello se suman comerciantes y trabajadores informales que cuestionan las restricciones impuestas por el torneo y temen quedar excluidos de los beneficios económicos que promete el evento. En Monterrey, Nuevo León, en el norte del país, se conocieron denuncias de vallas publicitarias que cubrían barrios enteros de bajos recursos. De cierta forma, los ocultaron. En conjunto, las protestas reflejan el malestar de distintos grupos que consideran que el Estado ha priorizado la imagen internacional del país mientras persisten demandas sociales sin resolver.

“Nadie aquí está pidiendo lujos; estamos pidiendo lo mínimo, lo básico: que las comisiones de búsqueda hagan su trabajo, que tengan el presupuesto suficiente para hacerlo, que las policías que están obligadas legalmente a acompañar las exploraciones de sitios donde es probable que haya fosas clandestinas realmente hagan su chamba, vayan y se queden”, continúa Chávez.

Mientras todo esto ocurre en simultáneo con el torneo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que las manifestaciones no van a afectar su desarrollo, al tiempo que ha cuestionado el trasfondo político de algunas movilizaciones y ha insistido en que las negociaciones deben mantenerse por los canales institucionales. A México le quedan, a partir de este viernes, 12 partidos del Mundial y, por lo visto en las afueras del Estadio Azteca (renombrado ahora Estadio Ciudad de México), los mexicanos no están dispuestos a mermar sus exigencias a pesar del clima mundialista. Por el contrario, y aunque Sheinbaum insista en una respuesta sin represión, los enfrentamientos siguen desafiando el orden público.

Cano, quien ejerce como periodista deportivo, confiesa que incluso siendo ese su oficio, “es imposible hablar solamente de fútbol, incluso si el Mundial es aquí. Se me hace hasta antinatural que un periodista quiera enfocarse únicamente en el deporte, así su fuente sea totalmente deportiva. En un país en el que asesinan a casi dos mujeres al día y en el que ya tenemos cerca de 43.000 o 44.000 personas desaparecidas desde Alemania 2006, para poner un parámetro mundialista”.

También recurre a una frase ya conocida en el mundo futbolero y atribuida a veces al exjugador argentino Jorge Valdano o al técnico campeón del mundo con Italia, Arrigo Sacchi: “El fútbol es lo más importante de lo menos importante”. Al final, ni el torneo deportivo más grande del mundo sirvió para barrer bajo la alfombra los problemas que millones de mexicanos enfrentan todos los días.

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