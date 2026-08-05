Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Nate Morris dice que Colombia saldrá de la Nueva Ruta de la Seda: ¿qué implica eso?

El nominado de Trump para ser embajador en Bogotá dijo que Colombia, como los demás países, debe elegir entre hacer negocios con Estados Unidos o con China, y se refirió a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Con la expectativa de la llegada del nuevo Gobierno, su perfil apunta a que ayudaría a la consolidación de negocios.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
05 de agosto de 2026 - 11:07 p. m.
Nathaniel Morris abandonó su aspiración al Senado en el estado de Kentucky para unirse a la administración de Donald Trump.
Nathaniel Morris abandonó su aspiración al Senado en el estado de Kentucky para unirse a la administración de Donald Trump.
Foto: Ross D. Franklin - Agencia AP

Estuvo acompañado por Carolina Barco, su suegra, quien fue canciller y embajadora en Washington en los gobiernos de Álvaro Uribe. Le agradeció al senador Bernie Moreno, además de al presidente Donald Trump, al vicepresidente J. D. Vance y al secretario Marco Rubio, y ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense expuso este miércoles sus argumentos de por qué debe llegar como embajador a Bogotá. Nathaniel Morris, emprendedor y político, se jugó sus cartas ante los legisladores y en medio de ello develó lo que sería su hoja...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Colombia

Abelardo de la Espriella

Estados Unidos

Donald Trump

Nate Morris

China

Asia

PremiumEE

Nueva Ruta de la Seda

 

Gilberto R.M.(54899)Hace 3 minutos
Si antes estábamos JODIDOS con la grosera y arbitraria injerencia Gringa, con este presidente espurio y al absoluto mandato de ellos, ahora quedamos REjodidos.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.