Nate Morris dice que Colombia saldrá de la Nueva Ruta de la Seda: ¿qué implica eso?

Nathaniel Morris abandonó su aspiración al Senado en el estado de Kentucky para unirse a la administración de Donald Trump. Foto: Ross D. Franklin - Agencia AP

Estuvo acompañado por Carolina Barco, su suegra, quien fue canciller y embajadora en Washington en los gobiernos de Álvaro Uribe. Le agradeció al senador Bernie Moreno, además de al presidente Donald Trump, al vicepresidente J. D. Vance y al secretario Marco Rubio, y ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense expuso este miércoles sus argumentos de por qué debe llegar como embajador a Bogotá. Nathaniel Morris, emprendedor y político, se jugó sus cartas ante los legisladores y en medio de ello develó lo que sería su hoja...