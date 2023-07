Bukele le responde a Boric: “Qué difícil debe ser gobernar con poco sentido común”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en respuesta a Gabriel Boric, su homólogo chileno, dijo: "Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito". Foto: EFE - Rodrigo Sura

A través de Twitter, Nayib Bukele le respondió a Gabril Boric su crítica a la política de seguridad salvadoreña: “Este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito. Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios, los chilenos son más que su presidente”. Esta respuesta llega después de que Boric haya dicho en una entrevista con la BBC, durante su gira por Europa, que si la solución solo se enfoca en “las medidas más extremas” y no en los “temas de fondo”, es “pan para hoy y hambre para mañana”.

Consultado sobre la estrategia en Seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, @GabrielBoric dice que, si la solución solo se enfoca en "las medidas más extremas" y no en los "temas de fondo", es "pan para hoy y hambre para mañana". https://t.co/lRx8KSEgO6 — BBC News Mundo (@bbcmundo) July 26, 2023

En un momento en el que Chile vive un aumento en el número de homicidios, pues en los últimos cinco años esta cifra pasó de 4,5 a 6,7 por cada 100.000 habitantes, y donde la seguridad pública parece ser la principal prioridad de los chilenos, según la encuesta CEP, Boric dio a conocer su postura frente a la medida utilizada en contra de las pandillas en El Salvador. “Creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, finalmente eso, tarde o temprano, termina pagando la cuenta”.

El chileno también hizo referencia a la popularidad que tiene Bukele: “Es cierto que alguien puede ser muy popular en un momento dado (...). Más allá de su caso, yo, por lo menos, tengo la convicción de que para enfrentar la delincuencia tenemos que, por un lado, ser duros en la persecución del delito y decir que hay cosas que en nuestro país no son tolerables; por el otro, entender cuáles son los motivos profundos que generan que el narcotráfico tenga espacio donde avanzar”.

En ocasiones anteriores, Boric ha tratado de desmarcarse de la figura de Bukele. Hace un año, el chileno fue consultado por la revista Time sobre la comparación con el salvadoreño, considerando que ambos son presidentes latinoamericanos y menores de 40 años. Boric, en esa ocasión, dijo: “La verdad es que no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí”. En respuesta, Bukele, a través de sus redes sociales, respondió: “Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino que mis hermanos chilenos se sientan identificados con él”.

La guerra contra las pandillas en El Salvador

Bajo el estado de excepción, que rige hace más de un año y bajo el cual se han detenido al menos a 68.000 personas en El Salvador, organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso extremo de la fuerza y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluyen muertos por torturas, golpes, estrangulación, hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia.

Tan solo ayer, el Congreso dispuso que los presuntos pandilleros detenidos sean juzgados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. La norma aprobada ordena el “sometimiento de [varios] imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción”, desde marzo de 2022, se lee en el decreto aprobado. Esta “disposición transitoria” fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del presidente Bukele, de 84 en total.

La norma, que nació de una iniciativa del mandatario salvadoreño, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación. Al respecto, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, comentó: “No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo”.

