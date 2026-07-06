Newlin, exnominado de Trump para embajador, desmiente a Petro por apoyo a De la Espriella

Daniel J. Newlin publicó en su Instagram @newlinlaw esta imagen con Donald Trump. Foto: Archivo Particular

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Cruce de declaraciones en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y el abogado estadounidense Dan Newlin, el primer nominado por Donald Trump para ser embajador en Bogotá y cuya cercanía al presidente electo Abelardo de la Espriella fue cuestionada por el aún mandatario.

Petro había señalado en un primer momento a Newlin de haber contribuido con financiación a la campaña del presidente electo, a quien acompañó en actos de campaña en Estados Unidos, algo que fue desmentido por el abogado.

“Quiero ser muy claro: no he aportado ni un solo dólar, ni un solo centavo, de manera directa o indirecta, a su campaña. Mi respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella ha sido estrictamente personal”, afirmó Newlin en X.

Petro había afirmado por la misma vía que Newlin habría pautado en Meta casi USD dos millones “para hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda”. En su respuesta, Newlin reiteró su apoyo y admiración a Abelardo de la Espriella, agregando que “en ningún momento ese respaldo ha implicado influencia o contribución económica de ningún tipo”.

Embajador fallido

Newlin fue escogido por Trump, de quien es amigo personal, como embajador en Colombia antes de su llegada a la Casa Blanca en 2025, pero el nombramiento se cayó hace unos meses porque el Senado de EE. UU. rechazó su nominación ya que tardó en cumplir los requisitos para su evaluación y no entregó la documentación requerida por el comité de relaciones exteriores, tumbando así su nombre.

Es la segunda persona cuyo nombre no pasa del Senado para encabezar la misión en Bogotá después de Elizabeth Maines, la última nominada por Biden que tampoco pasó el filtro. Hugo Guevara está al frente de la Embajada en Bogotá como encargado de negocios, cargo al que llegó recientemente en remplazo de Jaranh Hillsman.

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